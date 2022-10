La desconcertante respuesta de Camila Homs sobre su posible reconciliación con Rodrigo de Paul: “Es un montón”

Los escandalosos rumores de separación entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel no frenaron durante los últimos días, por lo que todos comenzaron a especular sobre una posible reconciliación entre el jugador y Camila Homs, su expareja y madre de sus dos hijos.

En este contexto, Homs tuvo un dialogo con un notero de Socios del Espectáculo, el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, donde habló acerca de los rumores que giran en torno a su ex. Por su parte, el movilero le informó que estuvo revisando sus redes sociales para saber los comentarios de la modelo ante la situación.

“No tengo nada para decir, no me sorprende”, comenzó Camila, sin aclarar ninguna postura. “No sé qué decirles, no tengo nada para contarles. No sé si será verdad o no, viste que los medios inventan mucho”, continuó explicando, sin involucrarse en las respuestas.

Luego de unos pocos segundos, el movilero no dudó en preguntarle acerca de los rumores de reconciliación. “¿Hay amor? Que no se enoje Charly”, consultó, a lo que ella respondió de manera distraída: “Lo aprecio, es el padre de mis hijos. ¿Qué queres que te diga?”.

“Ponele que se separan”, continuó el notero, refiriéndose a Rodrigo de Paul y Tini Stoessel. “Más allá de que vos estás muy bien con Charly Benvenuto, que lo queremos. ¿Volverías con Rodrigo en algún momento?”, continuó. Ante la pregunta, Homs comenzó a evitar las respuestas.

“No sé, chicos. No, no, ¡pará!”, le respondió, tomando una postura más seria. “Es un montón lo que me estás preguntando”, agregó la modelo. Sin embargo, el periodista no finalizó allí y volvió a insistir: “Ponele que te manda un mensajito”, a lo que ella retrucó tajante: “No, no te lo puedo responder. Hoy por hoy, la verdad que no. Estoy super bien así”.

Fuente: la100.cienradios.com