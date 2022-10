Gastón Trezeguet recordó el paso de Diego Maradona por Gran Hermano: “Entró transpirado y se le cayó algo blanco”

Sin lugar a dudas, uno de los momentos más icónicos de la primera edición de Gran Hermano fue la participación de Diego Maradona, en la cual ingresó a la casa para sorprender a todos los participantes. Entre esos jóvenes se encontraba Gastón Trezeguet, quien a muy poco tiempo del regreso del icónico reality, recordó el viral hecho con el astro del fútbol.

A tan solo unas horas de la vuelta del programa más esperado por los televidentes argentinos, varias figuras de las ediciones pasadas decidieron recordar los viejos tiempos. Entre los relatos se destacó el de Gastón Trezeguet, quien pasó por una de las primeras temporadas del reality y vivió uno de los momentos más icónicos de la competencia.

El exparticipante de Gran Hermano fue como invitado a PH Podemos Hablar y contó en detalle aquel momento en que el deportista entró en la casa. Además, habló de la bolsita blanca que dejó caer Maradona en el jardín y que generó bastante debate sobre si se trataba de cocaína o no.

“Entra el Diego transpirado, se le cae algo blanco ¿vos que pensás?”, le consultó Malena Guinzburg al productor, quien será partícipe en los debates de la nueva edición de Gran Hermano. “Todo el país pensó lo mismo”, contestó Trezeguet, mientras la humorista y actriz comentaba que podría haberse tratado de edulcorante.

“Nosotros no podíamos creer porque claro no puede haber contacto con nadie, entonces salimos y nos dan la sorpresa de que el Diego estaba de espaldas”, recordó, Gastón Trezeguet, acerca del particular momento que vivió junto a sus compañeros del reality.

Si bien hubo mucha especulación respecto al contenido de la bolsita que Diego Maradona dejó caer en el jardín de la casa, el exparticipante de Gran Hermano terminó contando qué tenía realmente. “Era sal que nos faltaba para el asado, reveló el productor, quien más tarde explicó que, durante esos días dentro del reality, los concursantes estaban con faltante de diversos productos, entre los cuales se destacaban los cigarrillos y la sal.

