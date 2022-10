Carlos ZIMERMAN: "Fuimos los primeros en pedir que se investigue el vacunatorio VIP de Perotti"

Cuando comprobamos que había serias irregularidades, fuimos a la justicia y pedimos que se investigue si en Santa Fe había o no vacunatorios VIP. En realidad teníamos la certeza de ello, pero por una cuestión de responsabilidad y apego a la ley y el Derecho, nos manejamos por los carriles judiciales que es la manera de manejarse en un sistema democrático y republicano.

Lamentablemente nos tocó un fiscal amigo del poder y de poco apego a las leyes, ese fiscal desestimó en tiempo récord la denuncia y nos privó, no solo de poder encontrar la verdad, sino también de que, seguramente con una investigación seria, se evitaran muchas muertes que tuvo Santa Fe.

El fiscal se llama Jorge Gustavo Onel y su accionar fue deplorable y de un grado de irresponsabilidad alarmante.Este amigo del poder lo único que consiguió es que no se consumara una investigación que con el tiempo los hechos lo pudieron corroborar-

El irresponsable Fiscal Onel que no quiso investigar la denuncia

Ahora Omar Perotti toma una decisión arbitraria con una familia entera y comienza a "castigarlos" por haber denunciado lo mismo que hicimos nosotros y lo que los corruptos quisieron acallar.

Lo que hace Perotti es un abuso absoluto de poder, en derecho se denomina abuso de autoridad y tiene una pena tipificada en el Código Penal Argentino.

En Santa Fe se murió un exgobernador , Miguel Lifschitz, por haber respetado su turno para vacunarse cuando otros hacían trampa y vacunaban a toda su familia aprovechándose del poder que los ciudadanos le dieron para que lo ejerza con responsabilidad y no para uno persona.

Migue Lifschitz murió esperando ser vacunado cuando otros hicieron uso de su poder para vacunar a toda su familia y a sus amigos.

En Santa Fe también se murió una adolescente tirada en el piso de un hospital provincial cuando la trampa era moneda común y se vacunaba a los amigos del poder, en un hecho vergonzante que hoy aún lacera los corazones de los que no aceptamos ese tipo de prebendas.

Lara aún nos duele a todos. La joven murió tirada en el piso de un hospital de Santa Fe cuando otros se estaban vacunando por ser amigos del poder.

Cuando leí que Perotti había desplazado al enfermero que tuvo la valentía de denunciar también las irregularidades que se estaban cometiendo, me inundó la bronca y la indignación. Perotti no puede caminar por las calles, los que no lucramos con el poder tenemos la suerte de decirle que es cómplice de muchas muertes que se pudieron evitar si las cosas se hubiesen hecho bien y sin trampas.

Perotti podrá remover a los valientes que denunciaron sus irregularidades y mal usar el poder que le confirieron, pero no podrá evitar que los libres, los que tenemos la mochila vacía, le digamos en la cara que es un cómplice, irresponsable y corrupto.