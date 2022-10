La hazaña de Belén Casetta en los Juegos Odesur: corrió embarazada, ganó el oro y avisó que se retira

Belén Casetta tiene varios motivos para sonreír. La atleta marplatense ganó la medalla de oro en la prueba de los 3000 metros con obstáculos, en los juegos Odesur y anunció que está embarazada.

“Llegó el momento de bajarme del alto rendimiento por unos meses y estoy feliz de contarles que se viene un nuevo integrante en mi familia”, anunció la atleta en un posteo en sus redes sociales.

“Mis entrenamientos ahora son de a dos y de baja intensidad. Muchísimas gracias a todos por acompañarme y apoyarme en cada momento en estos años. Nos volveremos a ver en unos meses”, señaló la corredora de 28 años, que es dueña del récord nacional y sudamericano en esa especialidad.

Casetta brilló en los Juegos Odesur de Asunción 2022 con la conquista de su especialidad con un tiempo de 10 minutos, 23 segundos y 28 centésimas. Fue escoltada en el podio por la brasileña Mirelle Leite Da Silva (10:25.28) y la colombiana Stefany Paola López Mendoza (10:26.82). La otra representante argentina en la disciplina, Carolina Lozano culminó en el quinto puesto, con 10:52.98.

En cuanto a su actuación deportiva dentro de la pista, Casetta destacó su planificación. “Salimos despacio y yo sabía que si me quedaba atrás, en el ritmo lento, me podían complicar con un cambio de ritmo. Salí decidida a tirar y si me querían pasar que me pasaran, pero quería salir a correr porque me siento cómoda tirando adelante”.“Me encantó competir en Asunción, me trajo hermosos recuerdos de cuando vine a participar en 2017 y conseguí el pase para el Mundial de Londres”, concluyó.

Fuente:, TN