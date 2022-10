"Chino" Navarro, sobre la suspensión de las PASO: "No se puede hacer una elección con cuatro dirigentes encerrados en una oficina"

Fernando "Chino" Navarro se pronunció con respecto la iniciativa oficialista de suspender las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). En este sentido, calificó la idea como "un disparate" y reprochó que "no se puede hacer una elección con cuatro dirigentes encerrados en una oficina".

"Yo quiero que haya PASO, tiene que haber, me parece un disparate cambiar las reglas de juego a un año o menos de las elecciones. Soy partidario de las PASO y me parece un grave error", sostuvo el dirigente social en diálogo con el programa Ahora Dicen por Futurock.

"No se va a poder hacer una elección con tres o cuatro dirigentes encerrados en una oficina", advirtió e insistió en que suspender dichas elecciones "no sería sano". "Si no discutimos qué país queremos, gane quien gane, vamos a tener una coalición gobernante con problemas sin resolver, sin debatir", agregó.

Por otra parte, en relación a la división de actos este lunes 17 de octubre por el Día de la Lealtad Peronista, Navarro afirmó que "no le sorprende" la división que se produjo en el oficialismo.

"No me sorprende. El Frente de Todos es una coalición que tiene distintos matices y posiciones", señaló y comentó que él estará presente en el acto de LaFerrere, organizado por el Movimiento Evita, Barrios de Pie y otras asociaciones sociales y agrupaciones políticas.

"Me parece que las características y perfiles de los diversos actos que se realizan hoy las dan un poco los matices y diferencias que pueden haber, que tampoco son determinantes ni definitivas", explicó sobre qué diferenciaba a los distintos eventos políticos que tendrán lugar en la jornada de hoy.

A su vez, con respecto a la decisión de Alberto Fernández de no sumarse a ninguno de los actos, agregó: "El presidente siempre está invitado. Tenemos una relación política muy clara y una relación muy fluida de diálogo permanente".

Por otra parte, el Secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario reafirmó que "se está conformando un partido entre distintos sectores de las organizaciones sociales y agrupaciones políticas" y enfatizó en que "el Movimiento Evita es un instrumento político-social".

"Pretendemos que los sectores más postergados también tengan la posibilidad de ser protagonistas en la política. Sino a veces sin querer, o queriendo, un grupo dirigente se cree dueño de la lapicera y resuelve la cuestión electoral en base a sus intereses, que pueden ser válidos para ellos pero no para la mayoría", concluyó.

Sobre un nuevo bono: "Hay que abocarnos al mediano y largo plazo"

Además, tras ser consultado sobre la necesidad de que se otorgue un nuevo bono para los argentinos con menores ingresos, Navarro remarcó que desde el Movimiento Evita tiene una "mirada de política social-productiva" que plantea que "la forma de salir adelante, de combatir la pobreza, la desigualdad, la indigencia y construir equidad, es el trabajo".

"Nos preocupa que siempre la única salida sea pensar con mucha imaginación, pero más subsidios y más subsidios", advirtió y lamentó que "la política y la sociedad nunca pudieron ponerse "en la misma sintonía para enfrentar la decadencia social, la pobreza, la caída de la educación y la informalidad".

En esta misma línea, concluyó: "Nadie se puede negar a que haya una ayuda a los indigentes. Pero la salida no es patear el mediano y largo plazo sino abocarnos ahora. Cada vez que pateamos vamos construyendo personas absolutamente alejados de la cultura del trabajo, y eso no ayuda a reconstruir el país".

