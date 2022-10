Del Congreso a la casa de Gran Hermano: quién es la exdiputada nacional que entró al reality

Gran Hermano volvió a la televisión tras una larga pausa y las reacciones al conocer a cada uno de los participantes no se hicieron esperar. En especial luego de conocerse que dentro de los 18 integrantes de la famosa casa se encuentra una exdiputada nacional.

“Mi nombre es Romina Uhrig, tengo 34 años. Vivo en Moreno. Me encanta la política. Cuando fui diputada acompañé la ley del cupo laboral trans porque a mí me crió mi tía que era travesti”, dijo la exesposa del exintendente de Moreno, Walter Festa, en el video que presentó para el reality.

Romina Uhrig tiene 34 años y se desempeñó como diputada nacional entre 2019 y 2021 por el Frente de Todos, tras lograr integrar las listas de Unidad Ciudadana. En la actualidad, la participante del reality trabaja en el gabinete de presidencia del Instituto de Previsión Social bonaerense.

En sus redes sociales demuestra su apoyo por el partido que representa, especialmente en Twitter, donde tiene una foto junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner y otras figuras referentes del oficialismo, como Fernando Espinoza, Daniel Scioli y Horacio Pietragalla, entre otros.

En su presentación previa al ingreso a la casa de Gran Hermano, la exdiputada contó: “Me encanta entrenar, me cuido mucho, bastante. Realmente soy muy insegura conmigo misma”. Además, explicó que pasó por varias operaciones estéticas: ¡Qué no me hice!. Me hice las lolas, la panza, cada tanto me pongo botox”.

En cuanto a su carácter, Romina reveló que le dicen “mecha corta”, pero se caracteriza por ser mu amiguera y leal, pese a que dentro de la casa va a jugar. “No voy a hacer amigos, o capaz que sí”, acotó, dejando en suspenso cuál es su objetivo en la competencia.

Y, en diálogo con el conductor del reality, añadió: “A los 18 años me había anotado a Gran Hermano, no se dio y cuando vi la propaganda dije esta es la mía y me anoté. Pienso ser yo, divertirme, pasarla bien, jugar y obviamente que quiero ganar”.

Fuente: la100.cienradios.com