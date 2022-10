Camila Homs se queda sin Mundial: “No va a viajar”

En los últimos días, comenzó a circular que Camila Homs estaría enojada con Rodrigo de Paul porque quería asistir al Mundial Qatar 2022. Sin embargo, Luli Fernández decidió despejar los rumores y aclaró los verdaderos planes de la modelo.

En la trasmisión del lunes, los conductores y panelistas de Socios del Espectáculo comentaron acerca de las fotos de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, las cuales desmienten los rumores de separación entre ellos. Entre los principales sospechosos de comenzar con los rumores se encontraba Homs, la expareja del jugador.

Sin embargo, Fernández aclaró que Camila no tenía relación alguna con las acusaciones. “Sostengo todo lo que dije la semana pasada: esta pareja no está en un buen momento. Cuando dije que ella lo tenía bloqueado de todos lados, ella lo tenía bloqueado, pero me refería a WhatsApp y no a las redes sociales”, comenzó la panelista.

“Existió el llamado entre el papá y Rodrigo de Paul, lo sostengo”, continuó, para luego revelar un detalle sobre el presente laboral del jugador: “El Atlético de Madrid tendría decidido deshacerse de Rodrigo de Paul cuando termine el Mundial”.

“La verdad que mostrarse juntos era parte de ese proceso porque ellos tienen un vínculo y se quieren, se juntaron a tomar un café para tratar de arreglar las cosas, pero vamos a ver qué pasa de acá a que termine el Mundial”, comentó Fernández en el programa de El Trece.

“A su vez, todos los mensajes que recibí de las fanáticas de Tini, de los seguidores de de Paul, que se queden tranquilos porque son los entornos de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel los que están filtrando información. Camila Homs no habla de este tema”, agregó.

Además, remarcó una situación que venía despertando la duda de los fanáticos: “Hasta el día de hoy, Homs no va a viajar al Mundial, porque no estaba en los planes de ella hacerlo”.

Fuente: la100.cienradios.com