Quién es Rodrigo Cacciamani, el ex novio de Wanda Nara condenado a cadena perpetua

Desde hace varias semanas, la vida de Wanda Nara ha estado llena de polémicas que la han vuelto una de las figuras más buscadas en el ámbito del espectáculo. Y, ahora, la empresaria sorprendió al revelar que mantuvo un romance con un hombre que se encuentra preso, cumpliendo una condena perpetua por varios delitos.

La expareja de la mediática es Rodrigo Cacciamani, un hombre que hace furor con sus videos de TikTok desde la cárcel. Tras un tiempo cumpliendo su condena, el hombre decidió formarse como educar y ayudar a otros presos dentro de los pabellones a salir de la delincuencia y de los consumos problemáticos.

En sus redes sociales, el convicto realiza contenido donde reflexiona acerca de su día a día, cómo es el sistema penitenciario en el país y, además, le propone a otras personas en su misma situación que estudien, ya que esta es una de las pocas salidas para quienes estén privados de su libertas. El éxito del hombre es sorprendente, ya que cuenta con más de 65 mil seguidores y se presenta como “Preso Político, Perpetua, Politizando la cárcel hace 15 años”.

En medio de una entrevista radial, la rubia mediática mencionó que tuvo varias parejas que no eran conocidas en los medios, entre las cuales se encontraba uno que le propuso casamiento y, más tarde, terminó cumpliendo una condena a prisión perpetua. A través de uno de sus videos, Rodrigo Cacciamani reconoció ser el hombre que mencionaba la modelo y explicó que ocurrió hace bastante tiempo atrás y que no volvió a tener contacto con ella.

“Sí, es verdad lo de Wanda. Me están preguntando a full después de que ella declaró que tuvo un novio que está preso con perpetua”, confirmó Cacciamani, quien aclaró que estuvo en pareja con Wanda Nara hace 18 años atrás.

Y, añadió: “Seguro me expongo. Voy a tratar de responder todo, todo lo que me quieran preguntar y nada, y si no lo charle nunca es porque nunca se dio”.

