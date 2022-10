Prat Gay, en contra de la dolarización: "No hay manera de respaldarlo"

El ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, desestimó la implementación de una dolarización porque “no hay manera de respaldarlo”, defendió a Juntos por el Cambio como la única opción electoral que ofrecerá un “cambio profundo” y pidió un plan de estabilización, aunque advirtió que puede profundizar los problemas sociales subyacentes, como la pobreza.

“No dolarizar, no hay manera porque no tenes los dólares, no tenés con qué respaldar lo que quisieras respaldar”, respondió categórico el lunes el exfuncionario sobre una propuesta que impulsa un sector del liberalismo y agregó: “Tenes muchos pesos en circulación, los que tenemos en el bolsillo, además de los que debe el BCRA y muy pocas reservas, las reservas que tiene el banco son casi todas prestadas”.

“El tipo de cambio tendría que irse muy muy para arriba para que esas pocas reservas equiparen a esos muchos pesos. Ya tenemos un régimen de facto bi monetario, porque el peso no es una moneda de ahorro. Es la que los argentinos usan para transacciones pero no es la que usan para comprarse una casa, un auto, la unidad de cuenta es en dólares”, sostuvo en diálogo con América TV.

Sobre la existencia de varios tipos de cambio, luego de los anuncios del Gobierno del dólar Qatar o para bienes de lujo, el exministro de Mauricio Macri subrayó: “Es un desorden, no hay países del mundo donde una misma mercancía, aunque sea la moneda, tenga distintos valores. Estamos en un país donde el peso vale distinto según seas turista, producto, consumidor, ahorristas, emprendedor, en un sector, como tecnología, exportador de soja por 30 días, es un desorden. Tenemos un dólar oficial y otros distintos, eso sucede porque el gobierno admite que el dólar oficial está muy barato”.

Sobre sus propuestas para encarar un ordenamiento de la macroeconomía, detalló: “Empiezo por la política exterior, hay que definir dónde va a estar Argentina en el marco del gran concierto de naciones. Empiezo por valores, defino los que no voy a negociar y en función de eso defino mis alianzas. A partir de los valores establezco dónde está la relación comercial más fructífera que pueda sacar, hoy podría explorar India. Es un mercado inmenso que está desarrollándose. Definís una misión comercial, creo que hay que darle mucha más injerencia a cancillería en las cuestiones comerciales y económicas. Vamos a salir adelante si duplicamos o triplicamos el nivel de exportación”.

“Necesitas un programa de estabilización que ordene todo, recuperar el valor de la moneda, recuperar la confianza en lo fiscal, eso no alcanza, necesitas un plan de desarrollo. Hoy arrancás con un nivel de pobreza muy alto, un nivel de salario muy bajo y la estabilización puede llegar a profundizar esos dos problemas si aplicas solo estabilización. Los planes tradicionales donde contenés la demanda y eso provoca un ajuste. Es un mecanismo de relojería, tenés que ordenar lo que hay que ordenar pero al mismo tiempo liberar las fuerzas productivas que están atrapadas hace tanto tiempo en Argentina”.

Sobre su propuesta económica además destacó: “Recuperar la cultura del trabajo, hoy Argentina lo necesita. Se recupera dando incentivo al que no tiene trabajo, apoyar que lo vaya a buscar, transformando el plan social en un seguro de desempleo, como funciona en cualquier país. Es ‘yo te atiendo porque te quedaste afuera del mercado de trabajo durante un tiempo prudencial’, y mientras tanto demostrame que querés trabajar".

Sobre el escenario electoral de cara a 2023, defendió la coalición que integra: “Juntos por el Cambio viene varias elecciones sacando más del 40%, entonces la primera reflexión es, si querés un cambio profundo en las próximas elecciones el único que te lo puede dar es JxC. Es el único con alguna chance de tener el número de bancas para cambiar las cosas. Nosotros cuando asumimos teníamos una participación muy pequeña de las dos cámaras, de diputados y del senado, por más espíritu transformador que uno tenga si no tenés los fierros a través de los cuales se articula el funcionamiento de la política no podes”.

Por último, apuntó contra el gasto del Estado y contra el diputado nacional Máximo Kirchner: “Esta es una primera discusión, la otra es que el estado casi que se duplicó en los años del kirchnerismo. ¿Hay que volver al punto inicial? No, seguramente no, pero este punto actual no lo podemos financiar. Hoy lo escuchaba a Máximo Kirchner, él vive en un mundo de fantasía donde piensa que todos los deseos se pueden financiar. El estado está quebrado, hay que explicarle eso, y lo quebraron ellos además”.

