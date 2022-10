María Migliore: "El peronismo es un proyecto agotado, por eso creo en Juntos por el Cambio"

La politóloga y funcionaria porteña, María Migliore, manifestó que "Argentina necesita poder reconstruirse y eso requiere de mucha audacia y firmeza". Además, respaldó el liderazgo de Horacio Rodríguez Larreta por "la capacidad de fijar un rumbo político y generar los consensos necesarios para avanzar". "El peronismo es un proyecto agotado, por eso creo en Juntos por el Cambio", enfatizó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

El Congreso votó la prórroga del régimen de regulación que planteaba la suspensión de los desalojos en los barrios populares por 10 años. Patricia Bullrich salió a repudiar esta medida y vos le respondiste diciendo que el Estado debe organizar la inclusión de estos sectores. ¿Por qué considerás que optó por esta intervención?

Creo que esta es una política estratégica y estructural para transformar la pobreza en Argentina. Lo que se votó es la prórroga de una ley que se sancionó en 2018, que salió con mucho consenso de todos los bloques políticos, y lo que hace es marcar un rumbo sobre cómo trabajar la pobreza en términos estructurales.

Muchas veces la entendemos sólo desde la cuestión de los ingresos, pero es más complejo. Esa ley ha dado un marco que permite hacer intervenciones en materia de integración, que son innovadoras, y han empezado a construir un camino de resolución de problemas estructurales.

Cuando una política es innovadora, da buenos resultados y se construye con mucho consenso político, hay que sostenerla, más allá de cualquier diferencia coyuntural. Tengo una mirada crítica sobre cómo se está ejecutado eso a nivel nacional, pero es una política de Estado que hay que cuidar y profundizar.

Las internas de la oposición

¿Hay una división entre sectores de Juntos por el Cambio?

Con respecto a esta política en particular, empezó en 2018, y es una ley que propuso el gobierno de Mauricio Macri. Lo discutimos mucho y hay consenso de todos los partidos en que este es el camino. La política discute ideas, no me gustan las categorizaciones. Al debate público le falta una discusión profunda de ideas y de rumbo.

Uno percibe que hay un alineamiento entre el sector de Horacio Rodríguez Larreta y el radicalismo, con una mirada más humanitaria. Por otro lado, una mirada más materialista de los halcones. ¿Te sentís en el medio?

Todos los días elijo ser parte de este espacio porque creo en liderazgos como el de Horacio Rodríguez Larreta, que tienen la capacidad de fijar un rumbo político y generar los consensos necesarios para avanzar. En este contexto del país, es más fácil gritar y romper todo. Pero Argentina necesita poder reconstruirse y eso requiere de mucha audacia y firmeza.

Con Horacio, en muchos temas de los que trabajo, vamos abriendo camino y probando distintas cosas que pueden dar resultados. El modelo actual está absolutamente agotado y tenemos que ofrecer una propuesta de futuro compartido.

¿Cómo fue tu relación con el peronismo?

Llegué a la política motivada por la cuestión social y el primer acercamiento político que tuve fue con distintas unidades básicas y organizaciones vinculadas al peronismo. Pero el peronismo es un proyecto agotado, por eso creo en Juntos por el Cambio. El PJ no tiene futuro y encuentro en Horacio Rodríguez Larreta una persona que mira de frente los problemas y propone rumbos nuevos.

Lo que me interpela de estar en política todos los días es cómo hacer para que los más pobres tengan oportunidades de salir adelante. Y el mejor lugar para lograr eso es Juntos por el Cambio. Somos un espacio que se anima a dar discusiones reales y salir de lo políticamente correcto. En estos años demostramos que está dando resultados concretos en la transformación. Por eso apuesto a que siga creciendo todos los días.

Con información de www.perfil.com