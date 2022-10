"Billetera Santa Fe" no aumenta reintegros y se transforma en el "engaña pichanga" de Perotti

Mientras desde distintos sectores empresariales piden que se incremente el monto de reintegro mensual por persona que otorga el programa Billetera Santa Fe, el gobernador Omar Perotti descartó esta posibilidad por el momento y aclaró cuál es la estrategia del gobierno.



"Alguien puede decir que -el reintegro- sea 6.000 pesos, pero yo quiero que más personas reciban los 5.000 pesos", remarcó el mandatario. Si bien ya se produjeron incrementos en el presupuesto destinado a este programa y se espera duplicar los fondos para 2023, la idea del gobierno es que estos recursos contribuyan a multiplicar la cantidad de usuarios de Billetera Santa Fe, en lugar de aumentar el monto de reintegro que reciben quienes ya cuentan con este servicio.

Perotti remarcó que la estrategia apunta a que Billetera Santa Fe no solo sea "un recurso individual", sino que se convierta "en un esquema familiar. Entonces, ya no son 5.000 pesos de reintegro, sino que pueden ser 15.000 o 20.000 pesos por persona", según la cantidad de integrantes de una familia.

"La Billetera tuvo un objetivo central en plena pandemia apoyar a la actividad del comercio, que fue una de las más resentidas... Se tomó la decisión de inyectar recursos al bolsillo de la gente, para que fuera el consumidor el que aporte a la reactivación del comercio", recordó Perotti.

En este sentido, dijo que "todavía hay gente que cree que no puede tener Billetera porque no registra actividad bancaria. Pero no es así. Nosotros queremos la expansión de los usuarios en una primera instancia".

Obras para la provincia de Santa Fe

Perotti mantuvo en las últimas horas un encuentro con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis. Uno de los objetivos centrales apunta a que el viernes de esta semana estén dadas las condiciones para la apertura de licitación par construir el acueducto desde San Javier, hacia San Cristóbal, Ceres y Tostado, por un monto que superará los 35.000 millones de pesos.

"El proyecto busca llevar agua potable a toda una región postergada durante muchísimos años. Hoy se viven situaciones difíciles de abastecimiento por el esquema tradicional que viene del Salado cuando tenemos pocas lluvias", dijo Perotti.

Con respecto al Gran Santa Fe, el gobernador planteó la meta de terminar la obra de nueva iluminación de toda la circunvalación oeste para noviembre de 2023, cuando la ciudad cumple sus 450 años: "Estamos en esa conversación con el gobierno nacional porque queremos ir más rápido y para adelantar los tiempos de estos trabajos".

Otras obras consideradas prioritarias son las reparaciones en la Ruta 11, en el tramo que se inicia desde la ciudad de Santa Fe hacia el norte.

Al ser consultado sobre las dificultades que suelen generarse en el acceso a la ciudad por las rutas 1 y 168, Perotti hizo hincapié en que se trata de un punto "donde hay una mezcla de jurisdicciones, pero la gente necesita que se le resuelva el problema".

"Hay obras que dependen de otras jurisdicciones, pero los que tienen que garantizar presencia y control de tránsito en los accesos a una ciudad son los municipios. La Municipalidad deberá resolver y nosotros tendremos que estar ayudando. Nadie puede mirar para otro lado, y que quede claro de quién son las responsabilidades y cómo se continúan con las mejoras", resaltó.

Fuente: Aire de Santa Fe