Preocupa la salud de Amaia Montero, excantante de La Oreja de Van Gogh: “¿De qué me sirve la vida?”

Definitivamente, la voz de la cantante Amaia Montero exintegrante de la Oreja de Van Gogh compartió una foto que no pasó para nada desapercibida. Lo cierto es que la artista es de subir a su cuenta de Instagram, diversas fotos motivacionales y cosas muy alegres.

Sin embargo, el fin de semana publicó una imagen de ella en blanco y negro donde se la veía muy deteriorada y cuando los fans le preguntaron cómo estaba ella respondió: “Fatal”. Además, dato no menor, junto a la publicación en donde se la veía muy triste escribió: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, frase que preocupó aún más.

De todos modos, cabe destacar que se trata de la letra de una canción. Aun así las alarmas no tardaron en encenderse cuando la artista compartió esa imagen. Automáticamente, la publicación se llenó de likes y de comentarios en donde muchos le desearon fuerzas para seguir adelante, ya que nadie sabe específicamente que sucede con ella.

“Resiliencia compañera. Eres la reina del pop”; “Recuerda que vales mucho y tu voz inspira”; “Te admiramos”, fueron algunas de las palabras que le dedicaron a la artista.

Cuando Idoia Montero, su hermana, fue consultada por la cantautora, ella evitó dar declaraciones durante el programa de chimentos. De todas formas especificó que Amaia Montero no estaría atravesando su mejor momento y mismo la familia está completamente agobiada por todo el revuelo que se armó a partir de la foto que publicó la cantante.

Antes de despedirse de la entrevista, la hermana de Amaia Montero agradeció el respeto y el apoyo de los seguidores con los cientos de mensajes que le dejaron a Amaia, que estaba muy agradecida y buscó llevarles tranquilidad a los cientos de seguidores que le mandaron mensajes de aliento y amor.

Fuente: la100.cienradios.com