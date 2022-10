«Tenemos que dejar de ser vedetongas»: Mario Negri criticó la interna en Juntos por el Cambio

Mario Negri practicó una suerte de autocrítica a su espacio en medio de la carrera presidencial hacia el 2023. El diputado nacional admitió que en Juntos por el Cambio se dan discusiones personales que poco tienen que ver con los problemas del país. Ante esta observación le reclamó a algunos dirigentes que dejen de actuar como «vedetongas«.

El parlamentario cordobés no escondió su descontento por determinadas actitudes de parte se sus compañeros de oposición. Principalmente apuntó contra los que planean postularse en 2023: «Es un proceso que no se inventa de un día para otro, es un proceso de evolución. Soy muy crítico en la energía de Juntos por el Cambio en descubrir liderazgos. Es la inflación de candidatos«, exclamó.

«Los liderazgos se construyen alrededor de la sociedad, que lo va amasando con confianza, que está dispuesto a darle futuro, a que se lo administre después de tanto fracaso«, sumó a su análisis sobre quién tienen que encabezar a la coalición opositora. A su vez propuso una estrategia para encarar los próximos meses, previos a las elecciones presidenciales.

Para evitar que haya discusiones internas y comenzar a conectar con la sociedad, Mario Negri propuso: «Mi plan es modestísimo y tiene tres puntos: dejar de lado los agravios personales, discutir ideas y militar una plataforma mínima que le explique a los argentinos qué grosería de las que hizo el kirchnerismo no vamos a hacer», explicó en La Nación+.

El radical insistió en que desde Juntos por el Cambio hay que pergeñar una estrategia para acercarse a la sociedad y que, al mismo tiempo, dejar de exponer diferencias internas: «Hoy no se puede pedir un plan de gobierno cuando no se sabe cómo va a terminar éste Gobierno, si contra el hielo o en la calle. Hay que decir, al menos, qué es lo que no vamos a hacer. Ahora, nosotros tenemos que dejar de ser vedetongas«, selló.

