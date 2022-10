¿Ana Morel, la misteriosa "Chica P", en la cuerda floja?

Hubo fuertes cruces en la audiencia que se convocó en la Cámara de Diputados de la provincia al ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, y a la jefa de la administración logístico-financiera del Ministerio de Seguridad, Ana Morel. El informe de subejecución del presupuesto en materia de Seguridad fue puesto sobre la mesa por la oposición, desde donde apuntaron a la cúpula de la cartera, pidiendo explicaciones al actual ministro y a la funcionaria a cargo de la información presupuestaria del ministerio.

Además de que no se pudo expresar con exactitud el monto del presupuesto que fue ejecutado, Morel reconoció "un error" en una de las planillas publicadas sobre la ejecución. Una de las voces de la oposición que cuestionó fuertemente a Rimoldi fue el exministro de Seguridad y actual diputado Maximiliano Pullaro (Bloque UCR Evolución)



En plena audiencia, Pullaro pidió una intervención de un minuto expresando: "A mi me hubiese dado vergüenza ajena que un funcionario que está por debajo de mi jerarquía tenga las apreciaciones que tuvo la contadora Morel para con los representantes del pueblo de la provincia de Santa Fe, teniendo muchas inexactitudes, llevando adelante muchas falacias en su relato, comparaciones completamente inexactas. Se fuerzan normas diferentes que le tocó llevar adelante en la gestión de uno y de otro".

Luego de esto y apresurado por el correr del tiempo de su intervención, Pullaro procedió a preguntar al ministro Rimoldi sobre si le pediría la renuncia a la funcionaria Morel, dadas las circunstancias de no poder probar la ejecución presupuestaria asignada y el "error" en los informes. A esto, Rimoldi se limitó a responder: "Es un análisis que lo vamos a tener que hacer con el gobernador".

Otra de las voces que se pronunció en el recinto y en su cuenta de Twitter fue la diputada socialista Lionela Cattalini, quien expresó: "La realidad y la crisis en seguridad que atravesamos en Santa Fe impone rapidez en la gestión y una fuerte decisión politica. Promediando la tercera parte del mandato de Perotti asistimos a las vergonzosas y pobres exposiciones del ministro Rimoldi y su funcionaria Ana Morel".

"El tiempo perdido por este gobierno hoy quedó más claro que nunca. Sólo ejecutaron 54 de 3.600 millones y no pudieron explicar ni dar cuenta claramente del resto del presupuesto que otorgamos en la Ley de Emergencia de Seguridad", continuó.

"Esperamos una respuesta urgente del gobernador Perotti porque no salimos de nuestro asombro. No respondieron preguntas tan simples sobre cómo y en qué se gastó la plata. No vamos a permitir que dejen la seguridad de la provincia a la deriva. Tiene que haber responsables", concluyó en un hilo de su cuenta de Twitter.

