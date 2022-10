La curiosa coincidencia de Benjamín Vicuña y Camila Homs en un evento en Puerto Madero

Benjamín Vicuña se encontró en el ojo de la polémica por varias semanas luego de que trascendiera su separación con Eli Sulichin y la muerte de su padre. Con su reciente soltería está más activo en la noche porteña y en los eventos que se hacen con invitados de la farándula. En este caso se trata de una apertura en Puerto Madero donde coincide con Camila Homs.

Se trata de la apertura de un local de Bang & Olufsen, una marca danesa que abrió un espacio conjunto con Wilson Tobal, que se encuentra ubicado en Puerto Madero. Al evento asistieron 200 invitados, tanto empresarios como personas del espectáculo.

Para asistir al evento Benjamín eligió un look tranquilo, un jean de color claro, una remera blanca de cuello redondo y un blazer negro para completar el outif, En el caso de Camila seleccionó un look total black una blusa escote en v, que se cruza sobre sí misma y se engancha con un cinturón, un pantalón, unas botas altas.

Para cerrar y terminar de levantar el conjunto eligió una campera de color dorada y una cartera de Yvs Saint Laurent y fue acompañada de dos amigas, en las fotos se los vio a los disfrutando del clima y del buen momento.

Hace unos días trascendió la noticia de que Homs no va a ir al Mundial de Qatar 2022 a ver a la Selección Argentina y a su ex pareja Rodrigo De Paul. “Hasta el día de hoy, Homs no va a viajar al Mundial, porque no estaba en los planes de ella hacerlo”, contó Luli Fernández, que comparte agencia con ella y se conocen en persona. En el caso de que llegue a ir una de las condiciones que puso es no cruzarse con la actual pareja del padre de sus hijos, Tini Stoessel.

Fuente: la100.cienradios.com