Se filtró la verdadera causa por la qué el ex novio de Wanda Nara terminó preso con cadena perpetua

Algunos días atrás, Wanda Nara aseguró que su ex pareja, Rodrigo Cacciamani, está preso y cumpliendo cadena perpetua. A pesar que se sabía poco y nada de este romance que había tenido la empresaria, se conoció que fue relación muy seria al punto de que Cacciamani le llegó a proponer matrimonio.

Através de su cuenta de Tik Tok, Rodrigo sostiene que el estudio es la mejor opción para salir de lo que es la vida en una cárcel. Rodrigo pasa sus días allí por haber cometido varios delitos como robos, falsificaciones y un asesinato a un oficial de policía.

Ahora, Rodrigo Cacciamani tiene más de 65 mil seguidores y se define como “Preso político, Perpetua, Politizando la cárcel hace 15 años”. Lo cierto es que hace 15 años Cacciamani tuvo una relación con Wanda Nara: “Sí, es verdad lo de Wanda, gente. Me están preguntando a full después que ella declaró que tiene un novio que está preso con perpetua, así que nada, acá vengo a responder”, comenzó diciendo. Si bien era una pareja consolidada, se separaron cuando la empresaria comenzó a tener fama.

En esa misma línea, el ex novio de la rubia afirmó: “Voy a tratar de responder todo, todo lo que me quieran preguntar y nada, y si no lo charle nunca es porque nunca se dio”.

Rodrigo Cacciamani se encuentra en régimen abierto, es decir en el sector donde se potencian capacidades para una inserción social positiva. La mayoría de los presos logra quedar en este sector por la buena conducta demostrada con los años.

Cabe destacar que participó en robos extorsivos y hasta se lo relacionó con el robo del siglo, ocurrido en la sucursal del Banco Río. Según muestra en sus redes sociales, su vida ha cambiado y hoy ayuda desde su experiencia a otros presos para que reflexionen.

