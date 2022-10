Vergüenza ajena

Papelon Historico. Con estas dos palabras se puede graficar lo que pasó este miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, durante la visita de funcionarios del Ministerio de Seguridad que debian informar por segunda vez sobre la ejecución de los recursos correspondientes a la ley de emergencia en seguridad y dejaron más dudas que certezas, además de generar un clima tenso, hostil y de quiebre político.

La reunión de este miércoles había sido convocada para que el gobierno presente informes sobre la ejecución de los recursos correspondientes a la ley de emergencia en seguridad. Hubo fuertes cruces y discusiones entre diputados de la oposición y funcionarios provinciales.

No se recuerda de una reunión con la presencia de funcionarios del Ejecutivo Provincial tan tensa y beligerante en la Legislatura santafesina como la de este miércoles con la visita del ministro de Seguridad de la provincia, Rubén Rimoldi, y la secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera de la cartera, Ana Morel, quienes habían sido convocados para dar explicaciones sobre la ejecución de los recursos correspondientes a la ley de emergencia en seguridad pública y del Servicio Penitenciario.

La reunión fue accidentada y hubo fuertes cruces y discusiones entre los diputados de la oposición y los funcionarios del gobierno provincial. En el inicio del encuentro, Morel intentó hacer una exposición sobre el presupuesto integral del Ministerio de Seguridad y varios legisladores le llamaron la atención porque se la había citado para hablar exclusivamente de la ley de emergencia, con el objetivo de definir su posible prórroga.

El punto de quiebre en el ida y vuelta entre la funcionaria que está a cargo de la administración económica del Ministerio de Seguridad y los legisladores se dio cuando la Diputada Socialista Lionella Cattalini, le preguntó a Morel si ratificaba los datos brindados dos semanas atrás por el ministro Rimoldi en su anterior visita a la Cámara. La primera respuesta de la funcionaria fue positiva. El ministro había asegurado en aquel momento que ya se había ejecutado el 97% de ese presupuesto, pero en la reunión de este miércoles volvieron a surgir dudas respecto al uso de los fondos de la emergencia.

Morel dijo además que el total de los montos de la ley de emergencia ya se estaban utilizando, pero los diputados de la oposición lo negaron en base a las planilla a las que habían podido acceder. En ese momento, la funcionaria provincial alegó problemas macroeconómicos (como la crisis internacional y las limitaciones a las importaciones) para justificar la demora en las licitaciones para la compra de equipamiento, muchas de las cuales se cayeron por ese motivo.

«Me da vergüenza que el ministro de Seguridad haya venido con esta planilla, quería saber si usted la ratifica. Suma 1.000 millones y usted nos dice que suma 3.000 millones», le espetó Cattalini a Morel.

«Nos siguen faltando el respeto. Hoy a la mañana el gobernador dijo que estuvimos tres años sin ley de emergencia cuando fue declarada en marzo de 2020 y fue prorrogada hasta octubre de 2021. Solo un mes estuvieron sin ley de emergencia», agregó la legisladora.

Más tarde intervino la diputada socialista Clara García. Primero se quejó porque «en todos estos años, nunca tuvimos una reunión tan irrespetuosa». Luego le preguntó a Morel por el atraso en el envío de la información que habían pedido los legisladores respecto a la ley de emergencia. “Le estoy preguntando por el presupuesto ejecutado. Ustedes, en esa planilla de almacenero, lo transformaron en otros nombres cono gestiones recepcionadas”, acotó García.

«Vaya a mi oficina, la espero cuando quiera», le contestó Morel a la diputada socialista. Esa respuesta generó un fuerte revuelo y distintos legisladores intervinieron en la discusión.

Palabras de los Diputados

El diputado Carlos Del Frade, se lamentó por los resultados de la reunión: «La contadora Ana Morel brindó información falsa sobre la ejecución presupuestaria en seguridad, ante el estridente silencio del ministro Rubén Rimoldi. Siento una profunda tristeza. No hay respuesta para las víctimas de la violencia urbana. Muy poco serio. Hasta el 30 de septiembre hubo 310 homicidios en la provincia. La distancia con la realidad hará que se multipliquen los homicidios. Habrá que construir otras mayorías».

En tanto la Diputada del GEN Monica Peralta, manifestó: “Ante la peor la peor inseguridad que vivimos, con delitos cada vez más complejos, más de 310 muertes en lo que va del año, amenazas públicas y balaceras diarias.Desde el Gobierno de Santa Fe no pueden explicar porqué con la Ley de Emergencia que aprobamos no usan los recursos para actuar y cuidar a la población”, la legisladora rosarina agrego: “No compran los instrumentos tecnológicos adecuados ni los insumos que necesita la Policía, y no mejoran la calidad y la cantidad de personal que hace falta. Es increíble que ni el ministro ni la secretaria, puedan explicar algo que debería ser una realidad”.

El Diputado del PDP Gabriel Real, hizo un análisis más profundo del conclave: “No recuerdo una sesión con estas características lamentables. En cumplimiento de una obligación legal en el funcionamiento de la vida democrática lo menos que podían hacer los funcionarios era conocer el motivo de la convocatoria. Me preocupa y estoy sorprendido de que permanentemente se respondieron cosas que no interesaban en esta instancia: queríamos saber cómo gastaron la plata en seguridad y cómo la van a seguir gastando, en qué tiempo y de qué forma”.

“La inseguridad nos corta, nos atosiga como sociedad y nos traslada obligaciones como funcionarios, que debemos asumir. Es un papelón para el propio ministro que se diga que se equivocaron en la planilla que enviaron semanas atrás, que en su momento consideramos incompleta y eso nos llevó a esta nueva convocatoria. Desde mi lugar trato de ayudar pero el gobierno no demuestra la actitud necesaria para recibir esa ayuda. No vemos voluntad de tender puentes. La chicana política ha sido protagonista y es una vergüenza frente a la emergencia diaria en seguridad”, cerró el legislador de Firmat.

La Diputada de Encuentro Republicano Federal Betina Florito, indico: “El Ministro de Seguridad Rimoldi y la secretaria Ana Morel, una verdadera #VERGÜENZA que no puedan responder sobre los gastos de los recursos de los santafesinos en la aplicación de la Ley de Emergencias en #Seguridad”.

Por su parte el Peronista Luis Rubeo, expresó: “Lo que sucedió en la Cámara de Diputados y Diputadas con la presencia del Ministro de Seguridad Rubén Rimoldi y la Secretaría Técnica Ana Morel da vergüenza ajena. Espero que después de esto el Gobernador tome cartas en el asunto y separe del cargo a la Secretaria”.

El Diputado Radical Fabian Palo Oliver, se retiró del recinto en plena reunión disgustado con los cruces de Morel y los legisladores, y manifestó: “Vergüenza ajena la actitud pendenciera e irrespetuosa de la funcionaria Ana Morel, secretaria de administración del Ministerio de Seguridad del Gobierno de Santa Fe. Empezó muy mal la reunión, está a tiempo de encauzar, pero con la soberbia que se expresa, difícil que suceda.Esperaba que la funcionaria pida la ampliación de la Ley de emergencia y que reconozca, que el contexto de pandemia, falta de precios en algunos insumos y la limitantes de ingresos de insumos importados ocasionó dificultades en la ejecución del presupuesto. Solo vino a divagar”.

Fuente: Política Santa Fe