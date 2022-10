Carlos Melconian se anota para 2023: "Quiero ser ministro de Macri o Rodríguez Larreta, de quien sea"

En medio de la interna opositora, el economista Carlos Melconian se anotó para un posible gobierno de Juntos por el Cambio en 2023: no ocultó su deseo de llegar al Ejecutivo, sin importar quién termine siendo el presidente a partir del año próximo. Además, criticó a la gestión de Sergio Massa por la inflación alta de los últimos meses.

“A mí, donde me pongan, yo estoy. Quiero ser ministro de (Mauricio) Macri o de Horacio (Rodríguez Larreta), de quien sea”, confesó Melconian este miércoles 19 de octubre en diálogo con Jonatan Viale por +Realidad (LN+).

“Mi corazón no está ni con Mauricio ni con Horacio. Está con la gente. No me conocen. Te lo juro por lo más sagrado. Lo más importante para mi es ser honesto y republicano, callejear, dar el debate. La importancia no va por el lado de con quién va uno, ya sea con ellos dos o con el candidato que vos quieras”, se envalentonó el ex presidente del Banco Nación durante el primer mandato de Cambiemos.

Melconian y un duro pronóstico para la economía

“Todavía no pasó el peor momento económico del Gobierno”, sentenció el titular de la IERAL de Fundación Mediterránea. También habló sobre el plan "Precios Justos" que quiere negociar e implementar Matías Tombolini, secretario de Comercio. “Habrá que ver a qué llaman justos o ciudadanos. Congelar por supuesto sale mal. No sirve para nada”, apuntó.

Melconian puntualizó sus críticas en la figura del ministro de Economía, Sergio Massa. "En agosto tuvo un sex-appeal de buen título, de fiscalista. Yo lo llamé 'la pérdida de virginidad del populismo'", comenzó. "¡Qué lindo!", festejó Viale sobre la ocurrencia del título. "Fue que las tarifas así no pueden seguir, que hay que auditar los planes sociales y varios ministerios se achican y van a ser recalculados en sus presupuestos", continuó el economista.

El exfuncionario luego habló sobre el mes de septiembre. "Los porotos al final del día daban pérdida y hubo que dar el 'dólar soja'", agregó, sosteniendo que "a fin de septiembre no se desarticularon dos cosas: la inflación entre 6% y 7%, y la expectativa del salto devaluatorio".

Con información de www.perfil.com