Corach defiende lo indefendible

Mientras el Ministro de Gestión Pública Marcos Corach, insiste que el presupuesto de seguridad está ejecutado casi totalmente, desde la oposición la diputada Lionella Cattalini, lo cruzo manifestando que el responsable de Seguridad Provincial dijo otra cosa.

Corach, uno de los funcionarios mas cercanos al gobernador Perotti, criticó el accionar político de la oposición, que había manifestado que la ejecución presupuestaria en materia de seguridad era del 5%. «Nadie se toma el trabajo de ver en qué estado se encuentran, si vieran los expedientes podrían hacer esa diferenciación» dijo el titular de la cartera de Gestión Pública.

El ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, habló con LT9 al respecto de los entredichos en la visita del ministro de Seguridad a la Legislatura. Allí, la oposición acusó que sólo se había ejecutado un 5% del presupuesto de seguridad. El oficialismo asegura que ya se lleva un 98%.

«No son cuestión interpretativas, para el diputado Juan Cruz Cándido lo ejecutado es cuando el patrullero está ya funcionando, pero si nosotros licitamos y tenemos la partida presupuestaria y no nos entregan los vehículos el presupuesto está ejecutado» manifestó.

«Los drones están, las armas están, hay cosas que ya tenemos. La tecnología del 911 está adquirida» detalló.

El ministro indicó que «Hace semanas atrás inauguramos un centro de monitoreo, ahora vamos a hacerlo en otras ciudades importantes de la provincia. Eso está siendo licitado y ejecutado, entonces cuando dicen que no tenemos esa ejecución, nadie se toma el trabajo de ver en qué estado se encuentran. Si vieran los expedientes podrían hacer esa diferenciación».

Corach aseguró que la ejecución presupuestaria de los distintos puntos es de: Seguridad Pública el 84%, en Servicio Penitenciario 88%, Ley de Emergencia 98%, y convenio con Nación 100%.

El ministro señaló también que existen «dificultades del mercado, que no es excusa pero existen. Compramos vehículos y hay problemas con las cubiertas».

«Evitamos la politización de estos temas, que no rinde para nadie. Nadie tiene una actitud proactiva, parece todo lo contrario. Nos cuesta sacar todo de la legislatura. Como nos cuesta todo. Los trámites en la administración pública no son rápidos, necesitan pasar estamentos y controles, y necesitamos agilidad, pero no depende de nosotros. No hay nadie más interesado con nosotros de que esto empiece a funcionar» concluyó Corach.

El reclamo de transparencia de la oposición

“Aunque Marcos Corach, se queje de «tener que explicar las cosas una y otra vez y otra vez», le recordamos que Sí ministro, es su obligación y no hacerlo, es estar fuera de la Ley. Pero no en twitter, el ámbito es justamente la Bicameral donde no pudieron dar cuenta de nada”, dijo la Diputada Lionella Cattalini.

La legisladora Socialista agregó: “Se empeñan en decir que gastaron el 98% del presupuesto de la Ley de Emergencia pero lo que nos presentó el ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi y equipo dista mucho de eso. Acá están las dos hojas que llevaron a la comisión y que nos daba un poco de vergüenza ajena mostrar”.

“Como pueden ver en las hojitas, en concepto de GESTIONES RECEPCIONADAS es de $18.817.189,90, el resto es sólo en trámite, en proceso o preadjudicado”, se explayo la rosarina.

Cattalini, continuó con el tema en un hilo de Twitter: “El ministro Marcos Corach, dice: «La compra de bienes de capital (480 vehículos, armas, equipos de última generación, entre ellos drones y helicópteros no tripulados) supera los 11.000 millones de pesos». Nada de todo eso dice la planilla que trajeron a la Bicameral”.

“También le recordamos al Gobierno de Santa Fe que hoy empieza a correr el plazo para presentar la documentación respaldatoria y el informe completo y detallado del presupuesto ejecutado. Nada de lo explicado verbalmente (y en redes sociales) da cuenta de lo invertido y gastado” indicó la Diputada Socialista.

Para cerrar, la legisladora manifesto: “Por todas estas desprolijidades y en virtud del próximo vencimiento de la Ley de Emergencia, volvemos a citar al ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi y a la secretaría de Administración Financiera, Ana María Morel, para que rindan cuentas y den explicaciones en la Cámara de Diputados de Santa Fe”.

Fuente: Política de Santa Fe