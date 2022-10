Revelan que Camila Homs cortó toda comunicación con Rodrigo de Paul: “La situación es muy tensa”

Todo parecía haberse calmado entre Camila Homs y rodrigo de Paul tras su polémica separación a mediados de este año. Sin embargo, un detalle particular del futbolista sacó de sus casillas a la modelo y esta decidió cortar toda comunicación con él.

De acuerdo con fuentes cercanas a la modelo, su expareja ha estado cuatro meses sin ver a a Francesca y Bautista, los hijos que tuvieron juntos. Mientras disfruta de su relación con la argentina y de los meses previos al Mundial Qatar 2022, el futbolista dejó trascender que “no le importa nada de Camila Homs”.

En medio de Socios del Espectáculo, Mariana Brey y Luli Fernández intercambiaron los datos que recibieron acerca de la expareja. Según la primera, ella reveló que “recibí información, no de acá si no de España. Camila y De Paul no tienen diálogo. Ya hace tiempo que no hablan”.

“Quién se ocupa de todo lo que tiene que ver con Camila, los hijos y De Paul…. La madre de De Paul. Ella es quien se ocupa absolutamente de todo”, agregó la panelista.

Además, Mariana Brey comentó que “a mí me contaron hace un tiempo atrás que Camila iba a ir al mundial e iba a llevar a los chicos. Eso ya no es así. Las cosas cambian día a día en una relación de estas características. Quienes van al mundial confirmadísimo, y me desmienten que De Paul y Tini estén separados, son Tini, Fran y el padre de Tini. Ayer me dijeron que los tres van al mundial”.

Por otra parte, Luli Fernández lanzó: “Te puedo agregar un dato de los hijos. Si a la selección le va bien y llega a la final del mundial y levantan la copa y Dios quiera que De Paul la rompa como en la Copa América, De Paul va a haber pasado cuatro meses sin ver a sus hijos. La realidad es que están furiosos. La situación es muy tensa”.

