Estalló la crisis entre Cristiano Ronaldo y Manchester United: lo borraron del partido contra Chelsea

None

Cristiano Ronaldo y Manchester United atraviesan el peor momento en su relación. Después del desplante en el partido de ayer, en el que CR7 se fue al vestuario antes del final del partido con Totthenham por no haber ingresado, el club anunció que no será tenido en cuenta para jugar el sábado ante el Chelsea por la fecha 13 de la Premier League.

“Cristiano no formará parte del equipo del Manchester United para el partido de este sábado contra el Chelsea. El resto de la plantilla está totalmente concentrada en preparar ese encuentro”, destacó el club luego del entrenamiento.

Ronaldo se enojó con el entrenador Erik ten Hag porque no le dio minutos de juego en el último partido y se fue al vestuario antes que sus compañeros. Ese gesto fue condenado por el DT neerlandés y la directiva de los Diablos Rojos.

La sanción para CR7 será no formar parte del plantel que el sábado visitará al Chelsea en Londres, aunque no se sabe si luego volverá a estar en los planes.

La relación tensa entre el crack portugués y el club viene desde principios de la temporada cuando se quiso ir pero no consiguió club. Incluso, se sumó tarde a la pretemporada y el DT no le da la continuidad que él cree que se merece.

Por qué Ronaldo se fue al vestuario contra Totthenham

El futbolista portugués venía de haber sido titular en el empate sin goles ante Newcastle y de haber ingresado desde el banco y convertido en el triunfo por 2-1 frente al Everton.

En esta oportunidad, el luso no estuvo en los planes del DT. A falta de tres minutos para el cierre del cotejo y con el resultado 2-0 a favor del United, Ten Hag mandó a la cancha a Elanga y Eriksen. Ronaldo se quedó en el banco.

Dos minutos más tarde, y pese a que aún quedaba una ventana para realizar modificaciones, CR7 abandonó el terreno de juego y se fue directo para el vestuario. La imagen fue capturada por la transmisión del encuentro.

No es la primera vez que Cristiano Ronaldo se queda en el banco de los suplentes. El ex Real Madrid y Juventus tampoco había sumado minutos en la goleada sufrida ante Manchester City. En aquella oportunidad, el entrenador explicó que no quiso exponerlo “por respeto a su carrera”.

Fuente: TN