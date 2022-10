Facundo Moyano sostuvo que el actual Gobierno «debe ser borrado de la historia del peronismo»

Facundo Moyano ignoró cualquier tipo de vínculo familiar y de posición política para arremeter fuertemente contra la gestión de Alberto Fernández. Uno de los gremialistas más importante de los peajes, explotó de furia al ver que la actual gestión no tiene ningún punto de encuentro con los ideales peronistas. Asimismo atacó a La Cámpora acusándolos de «luchar por los cargos».

El hijo de Hugo Moyano viene mostrando una postura que anteriormente hubiera sido insospechada. Además, su hermano Pablo estuvo en la marcha del Día de la Lealtad. Al parecer la familia sindical se rompió ideológicamente. Facundo Moyano no tuvo reparos en cruzar al Gobierno: «No me considero duro, simplemente hay una realidad instalada de la derecha que ajusta y reprime. Eso es lo que está pasando justamente hoy, con un Gobierno de izquierda«, destacó en TN.

No solo puso al Gobierno en el pelotón de fusilamiento, también disparó contra la agrupación que conduce Máximo Kirchner: «En el peronismo siempre tuvo adentro a la izquierda, pero ahora está gobernando. La otra vez critiqué a una agrupación política que es La Cámpora, que no es parte del poder, es el Gobierno y es el poder«, añadió en un tono de indignación.

Sumó también a la jurisdicción que comanda Axel Kicillof. Recordó al territorio bonaerense por mencionar a un miembro de La Cámpora, Andrés Larroque: «La provincia de Buenos Aires es la provincia que más genera en términos de PBI, tiene un 41% de pobreza y un 11% de indigencia. La Anses le paga a los jubilados, con un bono que salió recién, algo como 52 lucas y la Canasta Básica de la indigencia está en $56 mil», enfatizó.

Finalmente, como fue el hilo del análisis, terminó de rematar a la administración de turno y juró sentirse avergonzado: «Como peronista me avergüenza lo que está pasando. Este tiene que ser un Gobierno borrado de la historia del peronismo y por eso me fui. No me fui antes de la derrota en 2021. Que pongan lo que hay que poner, los de La Cámpora, y se vayan. La única lucha que les veo es la lucha por los cargos«, selló.

