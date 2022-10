Sergio Massa íntimo: FMI, precios, asado y fútbol

Sergio Massa realizó una entrevista fuera de lo normal, donde la distensión y la sinceridad fueron parte del reportaje periodístico. El titular del Ministerio de Economía, junto a su hijo Toto, comentó cómo se negocia con el Fondo Monetario Internacional, cómo se avanza económicamente, qué hace en sus tiempos libres y cuánto le gusta su nueva función

Uno de los primeros temas que hablaron fue la negociación con el FMI. El ex intendente de Tigre sin tapujos respondió: «Es bravo. Porque además tenés que negociar con alguien al que le debés dinero. Es como ir al banco cuando te endeudaste mal con la tarjeta y decir: ‘Te tengo que pagar de otra manera’. Es lo mismo. Y además una tarjeta a la que varias veces…le diste. ¡¡Es picante!!».

Por otra parte reconoció el cansancio y energía que le consume el puesto al que fue designado por Alberto Fernández: “Del uno al diez, mi día viene dos” dijo y agregó: “Durísimo, así que ustedes me tienen que levantar el ánimo. Es un ministerio muy particular el de Economía en la Argentina. Ahora me estoy matando por cuidar los precios. Y todos los días es un combate», resaltó el titular del Palacio de Hacienda.

El ministro fue consultado sobre sus días de relajación y descanso para su físico y cabeza: “Poco. Desde que estoy en el ministerio muy poquito, casi ninguno. Porque además los sábados y domingos sigo laburando por que no se puede cortar. Un asado tranqui. Un pádel. Futbol, ahora estoy más viejito. Fútbol para ver si, a morir, sobre todo cuando juega Tigre, y también me gusta el ascenso«, opinó en Volterix.

Como cierre dejó una reflexión respecto a la situación que atraviesan los argentinos a causa de la inflación y la enorme tasa del PBI: «En el caso de Argentina se puede ordenar, si, es difícil porque tenemos una situación social delicada, tenemos a muchos pibes en la pobreza, mucha gente que tiene laburo pero no le alcanza, pero tenemos que tener la conducta de todos los meses dar un pasito adelante«, selló Sergio Massa.

