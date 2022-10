La UCR planea rechazar el Presupuesto 2023: los motivos de la negativa

El Presupuesto 2023 ya está en el Congreso de la Nación y los diferentes espacios políticos evalúan si aprobarlo o no. Cabe señalar que el enviado por Martín Guzmán para el ejercicio del corriente año fue rechazado y lo que sucederá con lo del siguiente ejercicio es una incógnita puesto que Ricardo López Murphy votará en contra y la UCR también.

La Unión Cívica Radical, por medio de Alfredo Cornejo, adelantó que de no ser modificado el proyecto muy probablemente tengan su voto negativo. «No puedo hablar por todo el radicalismo, pero coincido con López Murphy de que tal y como está no debería votarse el Presupuesto«, indicó el dirigente cercano al PRO que detalló los motivos.

«Hay varias cosas que son imposibles de votar. Por ejemplo, que el retraso tarifario que tuvieron Edenor, Edesur y demás, lo paguen las provincias. Es increíble. Si el Gobierno nacional, que fue el que retrasó las tarifas, hace cargo a los gobiernos provinciales, es imposible que los usuarios se hagan cargo de eso. Hay varios artículos que no deberían votarse«, enfatizó el dirigente de la UCR según NA.

Críticas al presidente desde la UCR

Por otra parte, Cornejo repudió la postura del Gobierno al negar los dichos del participante de Gran Hermano, Walter Santiago mejor conocido como «Alfa» que tildó de «coimero» al mandatario. Sobre ello, el senador definió como «un papelón» el hecho de que desde el Frente de Todos tengan que responder este tipo de cuestiones cuando el país está en crisis.

«Fue un papelón. Trata de contestar algo que es de un microclima. Un personaje de un reality show es una persona que obviamente no está ubicada en tiempo y lugar, pero el problema es que Alberto no está ubicado en tiempo y lugar«, arremetió el funcionario de la UCR que agregó: «El Presidente está desubicado de la agenda de la Argentina. La agenda de la Argentina es inflación, cómo generar condiciones para que haya inversiones, para que se genere trabajo genuino. Y ese no es el lugar donde está Alberto».

* Para www.elintransigente.com