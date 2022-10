Patricia Bullrich sobre las dificultades de la Argentina: «No es un problema del peronismo»

Patricia Bullrich, presidenta del PRO, manifestó que la salida de la crisis económica debe ser a través de políticas de shock y no con gradualismo como sucedió durante el Gobierno de Mauricio Macri. Pese al fracaso presidencial de la Alianza en 1998-2001, Cambiemos en 2015-2019 y el actual Frente de Todos en términos de gestión, Bullrich insiste en que una amplia coalición gobernante con sectores del peronismo va a sacar al país del pozo.

«El shock es lo único que va a generar que la Argentina pueda tener una salida más rápida. Un gradualismo es una muerte lenta. Ya la hemos probado y fracasó o por lo menos no nos llevó al lugar donde queríamos ir. La política de cambio, el despliegue del cambio, va a generar una credibilidad social profunda. Nosotros creemos en la credibilidad social», sentenció Bullrich en una entrevista para la agencia NA.

«No es un problema de peronismo o no peronismo. En nuestras filas tenemos sectores peronistas. El kirchnerismo ha sido hasta ahora reacio a cualquier política que nosotros representemos. Pienso que es muy importante tener una verdadera coalición, que significa tener fórmulas cruzadas donde esté el PRO, el radicalismo, la Coalición Cívica, el Peronismo Republicano… Para mí la coalición no es electoral, es de gobierno», insistió la exministra de Seguridad.

«Yo no tengo rivales en el PRO. Tengo la decisión de ganar la voluntad popular, así que no tengo rivales. Estoy convencida de que puedo ganar la voluntad popular; que la gente me ve como fortaleza para gobernar el país; que tengo ideas claras, que sostengo las cosas, no tengo miedo y que voy a ser capaz de enfrentar los obstáculos que me pongan en el camino. No es un problema de rivalidad. No miro al costado, miro a la sociedad», comentó la exministra de Trabajo de Fernando de la Rúa.

Luego, Bullrich admitió que no piensa bajarse de la candidatura a presidente en 2023. «Eso lo descarto. Una cosa es luchar por una candidatura a diputada, que es un hecho de carácter casi individual más allá que un participa de un bloque y otra es dirigir los destinos de un país que necesita una salida. Abandonar a la sociedad sería algo absolutamente contrario a lo que yo pregono: el compromiso, el esfuerzo, la dedicación, la valentía y el coraje», concluyó.

* Para www.elintransigente.com