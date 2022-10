¡Feliz cumpleaños querida Rafaela!

Hoy lunes 24 de octubre se celebra un nuevo aniversario de la fundación de Rafaela. Conocé un poco su historia:

La mayor parte del territorio santafesino se fue poblando a partir de un sistema conocido como colonización privada, la cual se dividió en tres sectores: Norte, Centro y Sur.

Las primeras colonias en crearse fueron las de la zona Centro (Esperanza, San Agustín, San Carlos) continuando el avance hacia el Oeste donde se formaron entre otras: Ataliva, Bella Italia, Felicia, Lehmann, Nuevo Torino, Pilar, Saguier, Susana y Rafaela.

Nuestra ciudad fue formada en el año 1881 por once 11 familias de inmigrantes italianos (en su mayoría llegados del Piamonte), suizos, franceses y alemanes.

Las tierras donde se asentó la nueva colonia le pertenecían a terratenientes de Buenos Aires, que encargaron su venta a la empresa colonizadora del empresario alemán Guillermo Lehmann.

El sistema de venta de la empresa colonizadora consistía en ofrecer a los productores agropecuarios concesiones de tierra ha ser pagadas con los rindes de las cosechas. De esta manera muchos productores vieron la posibilidad de acceder a la propiedad de la tierra y no lo dudaron.

En el año 1881, ocho meses después que se pusieran en venta las primeras tierras ya se habían vendido el 53 % de las concesiones disponibles.



Uno de los valores fundamentales de aquellos primeros colonos era su espíritu de lucha y sus ganas de trabajar. La necesidad de terminar de pagar las tierras a la empresa colonizadora, hizo del ahorro y de las privaciones un verdadero hábito. Por esto para realizar las distintas tareas rurales se valían de sus propias fuerzas y de las que le podía aportar el grupo familiar.

Fruto de este sacrificio en tan sólo dos años, la población aumentó un 8 % y la superficie cosechada un 13 %.



El día 26 de enero de 1913, Rafaela fue declarada ciudad a través de Decreto del Gobierno de la Provincia teniendo en cuenta las cifras del Censo Municipal de 1912.

¿Formada o Fundada?

Se dice que Rafaela fue formada y no fundada porque no se tiene registro de un acta ni de una fecha precisa de su fundación.

El origen del nombre

El nombre de nuestra ciudad responde a la Sra. Rafaela de Egusquiza, esposa de un amigo íntimo de Guillermo Lehmann quién fue el encargado de llevar adelante la empresa colonizadora que vendió las tierras donde se asentó la colonia.

¿Cómo trabajará el sector comercial?

El lunes 24 de octubre se celebrará el Día de Rafaela, recordando el 141° aniversario de su formación. Ese día, la administración pública gozará de asueto administrativo, pero la actividad privada se desarrollará normalmente.

Esto significa que los comercios pueden abrir sus puertas en su horario habitual. El trabajador no puede negarse a ir a trabajar. En caso de que no concurra, se le puede descontar el día. Por otro lado, por esta jornada no le corresponden pagos adicionales ni horas compensatorias.

Así lo informaron desde el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), en su página oficial.

Fuente: Radio Rafaela