«El Congreso tiene que ponerle fin a este privilegio»: el Gobierno nacional pide que los jueces paguen Ganancias

Varios dirigentes que forman parte del Gobierno nacional salieron a defender la propuesta de que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias. Entre ellos, Martín Soria, ministro de Justicia, dijo que los magistrados ganan más de 2 millones de pesos por mes y gozan de la exención cuando hay otros trabajadores que ganan $330.000 y están obligados a pagar. Marcelo Casaretto, diputado del Frente de Todos, dijo que el tributo está perfectamente justificado y afirmó: «Somos todos iguales ante la ley».

«La exención del impuesto no es un derecho adquirido, es un privilegio que ha sido mantenido y hoy estamos ante la posibilidad histórica de corregir esta situación. Los jueces pagan sus impuestos en todos los países del mundo. Hoy en la Argentina un juez está ganando arriba de 2 millones de pesos, mucho más que un presidente o una vicepresidenta», sentenció Soria en declaraciones citadas por la agencia Télam.

«Hay sectores de la justicia que manipulan la Constitución y las leyes para mantener el privilegio que nunca les dieron. El Congreso tiene que ponerle fin a este privilegio que tienen los jueces. Vamos a ver si la justicia va a pretender seguir tergiversando la Constitución para seguir manteniendo los privilegios, sobre trabajadores que sí pagan Ganancias cuando ganan más de 330 mil pesos mensuales», arremetió el abogado y dirigente peronista que forma parte del Gobierno nacional.

«No hay Corte en el mundo que esté compuesta por cuatro varones. La justicia se mueve muy rápido para defender sus privilegios, pero muy lento para en el caso del atentado a Cristina (Fernández de Kirchner)», señaló Soria. Por otro lado, el diputado oficialista Casaretto dio su opinión al respecto y sostuvo: «Lo que hay que decir es que las leyes van evolucionando, antes no pagaban impuestos los presidentes y ahora pagan, antes no pagaban los legisladores y ahora pagamos, antes no pagaba ningún juez, ahora pagan una parte de los jueces del país».

«Lo grave -remarcó- es el resto de los jueces que no paga, lo cual significa 237.000 millones de pesos de costo fiscal para los argentinos. Primero los que no pagaron fueron los jueces de la Corte Suprema, después los camaristas, después los jueces de primera instancia, después los fiscales, después los defensores y funcionarios, después los funcionarios y jueces provinciales, luego los camaristas y los jueces provinciales», concluyó.

* Para www.elintransigente.com