Castellano y su divorcio con la realidad

El intendente sin lugar a dudas vive una realidad diferente y no comprende la que realmente se vive. En cada una de sus palabras refleja ese divorcio con la realidad y la sociedad. Con palabras de manual y edulcoradas a límites insospechados, Castellano apela a frases hechas y no propone nada nuevo ni brinda soluciones a los problemas reales de una ciudad que hace mucho tiempo abandonó los pilares de los que él habla, principalmente por las malas políticas públicas y las nulas expectativas que vienen de un Estado que siempre pone trabas y no brinda las soluciones necesarias para hacer realidad lo que tanto pregona el Intendente, Un nuevo año, las mismas palabras de siempre,

Este lunes 24, en el marco de la agenda Celebremos Rafaela, se desarrolló el acto oficial de celebración de los 141 años de la formación de Rafaela.

Cabe resaltar que la jornada comenzó en la mañana con el izamiento de la Bandera Nacional y la ofrenda floral al monumento de Guillermo Lehmann. Luego, por la tarde con la misa solemne en honor al Santo Patrono en la Catedral "San Rafael" y por último, con el acto oficial en la Plaza 25 de Mayo.

Asimismo, mientras se esperó el comienzo del acto, se escuchó al grupo musical "Pocket Jazz", conformado por Ana Clara Piovesano, Emanuel Stampanone y María Belén Balari. Y luego, una vez finalizada la celebración, la banda rafaelina Clave Folk ofreció un recital para la comunidad.

Los encuentros fueron encabezados por el intendente Luis Castellano y acompañaron funcionarios del Ejecutivo; el presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero y miembros del mismo; el senador Departamental, Alcides Calvo; el diputado Provincial, Juan Argañaraz; la defensora Regional, Estrella Moreno; el fiscal Regional, Diego Vigo; el director del Hospital "Dr. Jaime Ferré", Emilio Scarinci; autoridades policiales de la Provincia y Federal; escuadrón Vial de Gendarmería Nacional; bomberos Zapadores; ex combatientes de Malvinas; representantes de gremios; autoridades vecinales, judiciales, representantes escolares de establecimientos educativos, entre otros.

El futuro no se espera, se hace

En el acto oficial, Castellano valoró que "celebrar un nuevo año de Rafaela es una oportunidad para celebrar nuestra historia y, por sobre todo, nuestra identidad. Esa identidad que nos une, que nos distingue y por la que somos reconocidos fuera de nuestra ciudad".

El Intendente continuó diciendo que "la identidad de la que hablamos es la que nuestra gente le imprime a Rafaela y tiene que ver con valores: el esfuerzo, el trabajo, el compromiso comunitario, la innovación, el ímpetu de siempre ir por más. Si nos pidieran que definamos nuestra identidad, la enorme mayoría diría: las y los rafaelinos somos gente de trabajo. Se hablaría seguramente del empuje, otros mencionarían la solidaridad, el ser buena gente. Y todo eso, no solo que es cierto, sino que nos produce mucho orgullo".

"Pero hoy, en este nuevo aniversario, quisiera detenerme en un punto que me parece trascendental, porque es prácticamente un valor en sí mismo, que nos define y que atraviesa toda nuestra historia: el futuro"; resaltó Luis Castellano.

Seguidamente, valoró que las y los rafaelinos "nunca dejamos de estar atentos al tiempo que viene, nunca dejamos de buscar estar un paso adelante, nunca dejamos de innovar, de preparar la ciudad para los desafíos que se renuevan".

El mandatario remarcó que "lo primero que hay que decir es que el futuro lo construimos entre todos. Cada uno desde su lugar. Lo construyen nuestros chicos, chicas y jóvenes, formándose para lo que viene en una ciudad que se ha vuelto universitaria. Lo construyen nuestros empresarios y productores, invirtiendo y apostando siempre al crecimiento. Nuestros trabajadores, porque son el motor que lo hace posible todo. Lo construyen nuestras familias, eligiendo a Rafaela como lugar en el mundo para proyectar sus vidas. Construir futuro es imaginar y comprometerse con lo que viene. Y hacerlo con convicción y entusiasmo".

Un Estado presente

"Y el futuro también lo construimos desde el Estado. Para empezar, estando cerca de cada rafaelino y rafaelina, escuchando y tratando de estar a la altura de sus demandas, de sus proyectos, de sus sueños. Pero también asumiendo el desafío de siempre planificar la ciudad que viene. De pensar siempre en mejorar la calidad de vida de todos y de todas. Porque la Rafaela de hoy también es resultado de aquellos que tiempo atrás imaginaron y diseñaron el futuro"; continuó Castellano.

"Ese legado nos guía para seguir avanzando. Y para nosotros avanzar es sinónimo de hacer. Siempre hacer. Planificar y realizar las obras que nuestra comunidad necesita. Y en eso estamos, orgullosos de la transformación que estamos llevando adelante: con el Nuevo Hospital Regional, con la Autovía de la Ruta 34, con el acueducto, con el entubado de calle Tucumán, con las ciclovías, con el Centro Recreativo Metropolitano "La Estación", con la UNRaf que no para de crecer, con el nuevo alumbrado público, con la ampliación del Centro de Monitoreo, con las cloacas y el asfalto llegando al cien por ciento. Con tantas y tantas obras y acciones que realizamos con nuestro máximo empeño".

"Hacer. Estamos convencidos que en la gestión del Estado el compromiso es el hacer. Estamos seguros de que eso también ha marcado nuestra identidad. Los rafaelinos y las rafaelinas sabemos que mejor que decir es hacer. Sabemos que el futuro se construye todos los días. Porque hay algo que aprendimos de los pioneros que dieron vida a nuestra Rafaela: el futuro no se espera. El futuro se hace"; concluyó el mandatario local.