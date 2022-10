Angelini en la mesa chica de Bullrich 2023

El diputado santafesino Federico Angelini es una de las figuras que tiene una silla en la mesa chica que arma la agenda de campaña de Patricia Bullrich en su carrera a la Casa Rosada y trabaja en la construcción de un perfil más federal de la líder del PRO. Junto al vicepresidente del PRO se sientan los diputados Gerardo Milman, Sebastián García de Luca, Hernán Lombardi, el legislador Juan Pablo Arenaza y el dirigente Alberto Fohrig.

Angelini contó que Bullrich visitará nuevamente la provincia antes del mundial y adelantó la estrategia para disputar la candidatura en la interna de Juntos por el Cambio: “Construir la mejor alternativa política dentro de JxC y también para ganar las elecciones generales. El primer paso es posicionar a Patricia de la mejor forma posible a nivel nacional, no solamente en la propuesta, sino también haciendo los mejores acuerdos políticos”.

-¿Con qué sectores están más avanzados esos acuerdos?

-El perfil de Patricia es muy convocante, hablamos con muchas personas independientes pero reconocidas que tienen ganas de participar e involucrarse en política y que aportan renovación y también con sectores más tradicionales de la política con los que compartimos miradas sobre el futuro de la Argentina.

-El lunes pasado estuvo Maria Eugenia Vidal en Santa Fe y también estuviste en los recorridos con ella. ¿Se trata de bajarle tensión a la interna?

-No hay tensión para nada. Esto no es una guerra, más allá de que haya momentos de mayor tensión y otros que no tanto, pero entre María Eugenia y Patricia hay una excelente relación, de hecho se juntaron hace algunos días. María Eugenia está pasando por una etapa de tener mayor nivel de visibilidad a nivel nacional y después va a analizar si va a ser candidata o no a presidente. Es una referente muy importante de nuestro espacio político y yo soy autoridad nacional del partido y al venir a Santa Fe una figura tan importante me encargué con gusto de organizarle la agenda y acompañarla. Además, la conozco hace 17 años, yo trabajé con ella en forma directa cuando era ministra.

-¿Cuál es el mensaje en esta etapa de la campaña?

-Queremos trabajar sobre su vínculo con la gente y reforzar la idea, con los ciudadanos de a pie, de que ella está preparada para cuidarlos en la gestión. Lo hizo en materia de seguridad, no hay nadie que no le reconozca ese trabajo, y ahora, con el equipo de economistas que estamos armando con Luciano Laspina a la cabeza, nos estamos preparando para -ante el desembarco en un posible gobierno- estar listos para bajar la inflación. Esos son los dos ejes principales.

-¿El eje Seguridad va a ser prioritario en Santa Fe?

-Sí, acá lo que tenemos para mostrar es experiencia. Gracias al trabajo que se hizo con las fuerzas federales y con un plan estratégico que no se pudo implementar en su totalidad por la falta de coraje en su momento del gobierno del Frente Progresista, se pudieron reducir un 30% los asesinatos en Santa Fe. El camino es claro. Pero en términos económicos hay mucho que se puede hacer también para mejorar la actividad económica.

-¿Quién es la principal competencia de Bullrich?

-No lo estamos midiendo competencia con encuestas, están muy desacreditadas todavía. Es demasiado pronto para eso. Patricia está muy bien con la gente, tiene mucha receptividad, no tanto de a lo mejor del círculo rojo, pero sí del ciudadano de a pie y eso es lo que al final del día es lo importante: generar certeza y confianza la ciudadanía. Como competidores ya hay dos que se anotaron en la contienda que son Horacio Rodríguez Larreta y Facundo Manes.

Con información de Letra P, sobre una nota de Gabriela ALBANESSI