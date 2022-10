Refuerzo alimentario para adultos sin ingresos: en la UDAI Rafaela del ANSeS esperan que vayan muchas personas a anotarse

La Unidad de Atención Integral (UDAI) del Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) de Rafaela espera que, desde las 8 y hasta las 14 de este martes, muchas personas se acerquen a las oficinas de Bv. Lehmann al 400 para realizar anotarse en el nuevo programa nacional, denominado “Refuerzo alimentario para adultos sin ingresos”. Esto sucedió de esta forma en otras localidades del país, en donde hubo largas colas e incluso, colapsó el sistema. En nuestra ciudad, este lunes, las oficinas estuvieron cerradas debido al asueto administrativo por las fiestas patronales rafaelinas.



Así lo indicó la gerenta de la UDAI Rafaela, Ofelia Lentore, en diálogo con “Algo dirán” de FM Galena. “Estamos a la espera de tener todo el personal a disposición para cubrir la demanda que sabemos que va a ser alta”, dijo.

¿Esto es un nuevo IFE? No. “Este refuerzo alimentario tiene un carácter restringido. El universo es bastante menor. Está pensado y orientado para las personas que no tienen cubiertas las necesidades alimentarias mínimas y están en condiciones de extremas vulnerabilidad”, indicó.

Se van a pagar $45.000 pesos, a pagar en dos cuotas de $22.500,00 en noviembre (el 14) y diciembre.





La inscripción está habilitada desde este lunes. Por la página se puede hacer, con la clave de la seguridad social. Para quien tiene la posibilidad de contar con alguna ayuda de un familiar y hacerlo on line. Lo que se firma es una declaración jurada”, agregó.

“Estamos atravesando las primeras horas de las inscripciones y el colapso inicial de la aplicación y la página. Esto suele suceder. Vamos a tener 15 días para anotar a las personas. Vamos a tener que superar el primer momento”, indicó y agregó que evaluarán la posibilidad de ampliar el horario. “Será en función de los primeros días. Veremos la demanda para atender la mayor cantidad de gente posible”, añadió.

Entre los requisitos están los siguientes:

Tener entre 18 y 64 años

No poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo

No ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otras) nacional, provincial o municipal

No contar con Obra Social o Prepaga

Habrá un control socioeconómico sobre todo el grupo familiar.





Fuente: Vía país