El valioso inmueble del predio de la Flor será donado a la Provincia en una decisión que traerá controversias futuras

Luego de algunos meses de discusiones y falta de acuerdo, en la víspera, a partir de los agregados que realizó la oposición, y fueron aceptados por el oficialismo, se destrabó la cesión del valioso inmueble de bulevar Roca y Ruta 34.

Con la intención de acelerar los tiempos, y entendiendo que se estaban brindando las garantías que exigía la oposición para asegurar que la Provincia cumpliría con lo prometido, la semana anterior, el Justicialismo le dio despacho a un proyecto, pero en la sesión del jueves pasado, las bancadas opositoras lo mandaron de vuelta a Comisión porque pretendían mayores reaseguros. En el artículo 4° del texto se incluían exigencias tales como: que el plazo de obra es de 10 años, que la licitación deberá efectuarse por los tres edificios (entre los agregados que hará la oposición se determina que el avance de obra deberá ser igual en los tres); que se reserve para el Cuerpo legislativo una superficie cubierta de al menos 1.000 m2 y de 2.500 m2 para las dependencias de la Municipalidad. A su vez se determina que en el resto de la superficie a construir se deberá considerar: espacio de estacionamiento, estudio de ingeniería de tránsito y categorización de la obra, conforme a lo establecido en el Código Urbano de Rafaela. También se incluye (artículo 5°) “la designación de un profesional por parte del Concejo Municipal y uno por el Departamento Ejecutivo Municipal, quienes tendrán a su cargo el seguimiento del programa de necesidades, según los intereses de cada una de las partes respectivamente”, y, con la intención de acelerar los tiempos la semana.

LA OPOSICIÓN

AMPLIÓ EXIGENCIAS

Ayer, en el inicio de la semana legislativa, y tal como se habían comprometido, los bloques Juntos por el Cambio y el PDP, presentaron para ser evaluado un nuevo texto con mayores condicionamientos, agregando incisos al artículo 4°.

En esas disposiciones extras se establecen: que la obra deberá ser licitada y adjudicada antes del 01 de diciembre del año 2023; y que el incumplimiento total o parcial de cualquiera de los cargos citados precedentemente dejará sin efecto la donación, restituyéndose el predio descrito al dominio municipal.

Además en artículo 9° se deja fehacientemente aclarado que “finalizada la obra del Concejo Municipal y dependencias del Departamento Ejecutivo Municipal, la donataria transmitirá a título gratuito la fracción de terreno en que se erijan dichas obras a la Municipalidad de Rafaela, quedando a cargo de la Provincia de Santa Fe el trámite de subdivisión como así, los gastos que ellos generen para tal cometido”.

Los condicionamientos no tuvieron objeciones del Justicialismo y el proyecto de Ordenanza fue enviado para su sanción a la sesión ordinaria del jueves venidero.

AVANZAR RÁPIDO

El concejal Juan Senn destacó que su bloque aceptó “las modificaciones que la oposición planteó por ser cuestiones netamente de formas y no de fondo, y dimos despacho para que la ordenanza nuevamente sea votada este jueves, ya con un consenso de la totalidad de los concejales”.

Además manifestó que “nuestra prioridad, como lo venimos diciendo hace tiempo, es que se pueda avanzar lo antes posible con la cesión del predio y con la seguridad jurídica que el hecho merece, para que, lo antes posible, la provincia pueda tomar posesión del predio y avanzar con la planificación pertinente y licitando el nuevo edificio del poder judicial, del concejo municipal y dependencias municipales”.

“Celebramos que exista esta decisión política por parte del gobernador Omar Perotti de poner los recursos donde tienen que estar, en este caso en Rafaela, porque también el rafaelino aporta mucho con sus impuestos y esto retribuye ese compromiso”, finalizó Senn.

PENITENCIARIOS Y

CHOFER DE MINIBUS

El Proyecto de Resolución del Concejal Lisandro Mársico (PDP) que pide al Ministerio de Seguridad de la Provincia que “proceda a arbitrar los mecanismos pertinentes a los fines de que la Alcaidía de la Ciudad de Rafaela sea operada por agentes pertenecientes al Servicio Penitenciario de la Provincia”

El edil apuntó que “es un tema que lleva varios años”, pero es muy preocupante porque “está desbordada la capacidad de alojamiento y la situación de tensión es constantes”. De todas maneras dejó en claro que “siempre hubo superpoblación y hay reos con alto perfil, federales, por delitos de índole sexual y condenados y están custodiados por efectivos de la Unidad Regional V, que no tienen entrenamiento para esa función”

Otra iniciativa que se sancionara el jueves es el pedido de informes elaborado por Juntos por el Cambio que solicita al Ejecutivo precisiones por la confusa situación ocurrida días atrás, cuando un minibús, cuyo conductor supuestamente no estaba habilitado para su manejo, colisionó contra un rodado particular, en la intersección de Luis Maggi y Perú,

Ceferino Mondino (PRO-JxC) sostuvo: “nos enteramos por los medios y no tenemos precisiones si poseía la documentación personal y de cuestiones técnicas” y agregó: “hay duda sobre lo que pasó y sabemos que se le inició un sumario al chofer, pero debemos tener certezas para darle confianza a la gente si toda la documentación estaba en orden y si los controles municipales son los adecuados para que no se escapen este tipo de situaciones”.

DE INTERÉS

MUNICIPAL

El bloque JxC propone, a través de dos proyectos de Resolución, solicita que se declare de Interés Municipal el 90° aniversario del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región y del Centro Ciudad de Rafaela.

En el primero de los casos se argumenta que “el 25 de diciembre de 1932, se fundó la institución “ante la expansión y desarrollo del sector agrícola y metalmecánico y de una incipiente actividad comercial, un grupo de rafaelinos entendió la necesidad de aglutinar a las crecientes fuerzas productivas bajo un denominador común de trabajo y progreso”, y también los el 90° aniversario y las actividades que se llevarán a cabo en el marco de este acontecimiento”; mientras que en el segundo destacan “la labor desarrollada a lo largo de estas 9 décadas, por su aporte a la cultura rafaelina y del país”.

También mediante dos proyectos de Resolución, el Concejal Mársico propone declarar de Interés Municipal: la obra “Luz de Octubre” de Alcides Castagno y la presentación del Grupo Folklórico lj Danseur del Pilón, que se llevará a cabo en la Sociedad Española de Socorros Mutuos, el día 11 de noviembre

La obra de Castagno consta de un primer tomo "Rafaela, sus hacedores" y el segundo "Rafaela, sus personajes", y en ellos deja testimonio escrito de los hacedores y personas gravitantes que forman parte de la rica historia de Rafaela, Castagno plasma en dos documentos su visión, su aprendizaje y experiencia vivida con quienes se transforman en protagonistas de sus historias”.

Respecto del grupo, resalta que mediante “antiguos instrumentos, auténticos o fielmente reconstruidos en armonía con el folclore de su lugar de origen (Piamonte ), propone un espectáculo de danzas folclóricas y tradicionales piamontesas y occitanas, entre un cuento, una anécdota, una poesía, un pequeño teatro, creando una visión bastante completa de lo que pudo ser la Cultura Popular Piamontesa entre finales del 1800 y los años cuarenta del 1900”.

AMPLIACIÓN DE LA

ZEC DE ESPERAR

En el cierre del encuentro de Comisión de ayer, el oficialismo volvió a la carga para avanzar con la ampliación de la Zona de Estacionamiento Medido, pero no encontró con en la oposición debido a que todavía no se cumplió con la etapa de concientización a los vecinos cuyos domicilios quedarán incluidos en la nueva mancha.

La Ordenanza dispone también la actualización del costo de la hora de estacionamiento a la variación de la UCM (Unidad de Cuenta Municipal que se toma como referencia para la actualización de los tributos locales es modificado varias veces al año por el Concejo para equilibrar la recaudación del Estado municipal).

Hasta el momento ya dieron el visto bueno las vecinales involucradas y el Centro Comercial e Industrial y solo queda informar a los vecinos que serán afectados por la extensión de la ZEC.

Con información de La Opinión