“Si no volvés, te buscamos con la policía”: un jugador de Instituto se escapó de una clínica para jugar

Ezequiel Parnisari, que juega de defensor en Instituto, huyó de un centro de salud de Córdoba luego de que le informaran que tendría que ser operado de urgencia de apendicitis. El zaguero dijo que no podía faltar al partido de semifinales por el ascenso a Primera contra Defensores de Belgrano y decidió ir a entrenar. Tras una charla con su familia, reflexionó y regreso a la clínica.

Pamela Andrada, la esposa de Ezequiel Parnisari, contó en sus redes sociales que la historia tuvo al jugador como protagonista al escaparse de un centro médico antes de operarse porque no quería perderse el partido del reducido de la Primera Nacional. Con un posteo en su cuenta de Instagram, Andrada dio detalles de lo que tuvo que pasar por un capricho de su esposo.

El posteo de la mujer de Ezequiel Parnisari

“El jueves a la tarde vivimos una tarde más que loca. Escaparte de un sanatorio porque te digan que te tienen que operar de apéndice es de película. Se escapó. Muchos pensarán que se escapó por qué tenía miedo a la operación, pero no “tengo que jugar la semifinal, no me pueden operar”. Yo no me equivoco cuando digo que estás loco. Miles de llamadas y él cómo si nada. Si no volvés al sanatorio te buscamos con la policía, no quedó otra Parnisari que acomodar las cosas e ir a internarse. En el sanatorio te conocieron más por ser el que te escapaste y no por ser el jugador de Instituto”, contó la mujer del jugador, Pamela Adrada.

La campaña de Instituto en la Primera Nacional

La Gloria finalizó el campeonato segundo con 68 puntos, con 19 encuentros ganados, 11 empatados y 6 derrotas.

Cuándo juega Instituto de Córdoba contra Defensores de Belgrano

El conjunto cordobés visitará el próximo domingo a las 18.05 ante Defensores de Belgrano en una de las semifinales del Torneo Reducido de la Primera Nacional en busca del segundo ascenso a la Liga Profesional. La vuelta será en Córdoba.

La otra semifinal la protagonizarán Estudiantes de Buenos Aires y Gimnasia de Mendoza. El primero de los encuentros será en Caseros el sábado 29 de octubre desde las 21.10, mientras que el partido de vuelta se jugará en Mendoza, con día y horario a confirmar.

Fuente: TN