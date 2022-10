Facundo Moyano volvió a cuestionar al Gobierno y aseguró que el peronismo «está en crisis»

Facundo Moyano fue consultado sobre la medida de fuerza que tomaron los trabajadores de los peajes. Uno de los referentes del del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) expresó la situación de muchos empleados del rubro y justificó el paro y el levanta de barreras. Pese a su ideología peronista fue con todo contra el Gobierno nacional.

El hijo del máximo referente de la CGT y Camioneros, está a cargo de los trabajadores de los peajes. Este martes decidieron levantar las barreras durante todo el día como método de protesta. La secretaria general de SUTPA, Florencia Cabañete, argumentó que no han recibido el aumento de las paritarias y no se han encontrado soluciones ante el avance de la tecnología y el reordenamiento del personal.

Luego fue el turno de Facundo Moyano, quien tiene igual o más peso que Cabañete. El sindicalista dialogó en Radio Mitre y fue contundente con su explicación sobre el paro: “El reclamo es que cumplan con las cláusulas gatillos. El trabajador pretende no perder contra la inflación. Las empresas dicen que no se pueden hacer cargo porque no tienen política tarifaria. Sin plan y de manera improvisada, el Ministerio de Obras Públicas informó que quiere estatizarlas», expresó.

“Hay una sobreactuación de los funcionarios cuando dicen que las empresas españolas e italianas del Acceso Norte y Oeste, hicieron negociados espurios con Mauricio Macri y le piden a la Justicia que las saquen. Lo perdés, con la debilidad política que tiene el gobierno, y Argentina se come un juicio importante», exclamó el exdiputado nacional.

Finalmente dio su punto de cómo se encuentra el peronismo: “Hay una crisis y se vio en las marchas por el 17 de octubre. En Plaza de Mayo, Máximo Kirchner le pasó factura a Héctor Daer por abstenerse con los fondos buitres. Sergio Massa y Cecilia Moreau votaron a favor”, argumentó. En ese sentido expresó su molestia por pensar en las elecciones: “No es momento de hablar del 2023, es momento de gobernar. Con 100% de inflación hablan de candidaturas. Los trabajadores están muertos”, concluyó.

* Para www.elintransigente.com