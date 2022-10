“La tasa Milei”: el oficialismo aprobó el Impuesto a los pasajes de avión por un voto y JxC apuntó contra el libertario

Durante una maratónica sesión en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró aprobar el Presupuesto 2023, que incluyó un polémico nuevo impuesto a los pasajes de avión bajo el nombre de “Tasa de Seguridad de Aviación”. La votación de este punto fue tan reñida que se definió por apenas un voto, con 123 afirmativos y 122 negativos, lo cual provocó reiteradas críticas contra el libertario Javier Milei, quien estuvo ausente y no pudo participar de la decisión final.

Uno de los primeros en alertar sobre la falta del diputado Milei en el recinto fue Juan Manuel López, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y presidente del bloque de la Coalición Cívica. “Presidenta, yo hace una hora y media había preguntado si los diputados de la oposición, no del bloque de Juntos por el Cambio, pero que habían estado presentes en la votación en general del Presupuesto, si habían vuelto. Si me pueden informar por Secretaría si el bloque que preside el diputado Milei ha vuelto, porque yo no lo llego a ver. Y es muy frustrante. Hemos perdido la votación de una tasa por un voto. Eso es la creación de un tributo, es decir un impuesto. Queremos saber si el diputado ha vuelto”, planteó López a la diputada Cecilia Moreau, titular de Diputados tras la designación de Sergio Massa como nuevo ministro de Economía.

Moreau, sin embargo, le restó importancia a la consulta del legislador opositor y siguió adelante con la sesión: “Llámelo y pregúntele. No tengo el teléfono de Milei. Entiendo que habría que pedir un informe a Seguridad de la Cámara a ver si está en algún lado”.

Pero no fue todo. Otros diputados opositores se mostraron indignados por la actitud de Milei y volcaron su repudio en redes sociales. Marcela Campagnoli, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires (Coalición Cívica) utilizó su cuenta de Twitter para manifestar su rechazo a lo que ella llamó “Tasa Milei”, y subrayó: “No todo son discursos también hay que votar”.

En la misma línea se expresó la diputada Paula Oliveto Lago, presidenta de la Coalición Cívica-ARI de la Ciudad de Buenos Aires. “Los diputados liberales de Milei no estuvieron en la votación particular del presupuesto. Gritan pero son funcionales a Massa. Por culpa de su ausencia se aprobó el aumento de impuestos. No sé si son cómplices o irresponsables”, planteó.

Maximiliano Ferraro, presidente del espacio fundado por Elisa Carrió, denunció “complicidad” entre diputados oficilalistas y libertarios para crear “un nuevo tributo denominado MILEI”.

Por su parte, desde el radicalismo Karina Banfi se sumó a la ola de críticas contra el diputado libertario y también puso foco en las ausencias de Carolina Píparo y Victoria Villarruel, también integrantes de La Libertad Avanza. “‘Los “libertarios’ Milei, Píparo y Villarroel dicen combatir la presión tributaria PERO se retiraron cuando se estaban por votar las retenciones y más impuestos a electrodomésticos. Gritan mucho, pero a la hora de los bifes se borran. Poca apego por el trabajo” (sic), dice el tuit de Banfi. Y sin ningún tipo de tapujos, completó: “Si hubiesen estado rechazábamos la creación de la tasa de impuesto aeroportuaria. Dicen qué hay que bajar impuestos pero cuando les toca poner el traste en la silla y conseguirlo, se van a dormir”.

Qué establece la Tasa de Seguridad de la Aviación

El agregado de último momento al dictamen de comisión del proyecto de Ley de Presupuesto 2023 que se aprobó hoy en Diputados, el cual es impulsado por la legisladora oficialista Paula Penacca, busca financiar con los fondos generados a la Policía de Seguridad Aeroportuaria como se hacía en las épocas de la Policía Aeroportuaria.

“Créase la Tasa de Seguridad de la Aviación, correspondiente al servicio público de seguridad de la aviación contra actos de interferencia ilícita que presta la Policía de Seguridad Aeroportuaria”, reza el artículo 121 del texto.

De esta manera, la norma establece un monto fijo que determinará el Ministerio de Seguridad de la Nación, cuyo valor no podrá superar el equivalente a 0,25% del sueldo básico del grado jerárquico de Oficial Principal del Escalafón General del Personal Policial de la PSA, es decir un máximo de $250, que se calculan sobre el salario de referencia que hoy en día se ubica en torno a los 100.000 pesos.

“Crear una tasa muestra una vez más lo errático de la política aeronáutica del Gobierno. Cerraron el aeropuerto de El Palomar, sacaron el Pre Viaje y ahora perjudican al turismo con esto. Es una política errática y va a terminar todo mal”, opinó al respecto Hernán Lombardi, diputado nacional del PRO.

El posteo de Milei contra el bloque de Juntos por el Cambio

Consumada la aprobación del Presupuesto 2023 en la Cámara Baja, Milei volcó su rechazo en Twitter y apuntó contra el bloque de Juntos por el Cambio.

“Muchas gracias Juntos por el Kargo por permitir que los KKs nos vuelvan a empomar...”, escribió el líder de La Libertad Avanza en su publicación, la cual acompañó con una captura de pantalla del resultado final de la votación que respaldó el proyecto propuesto por el oficialismo.

Con información de www.infobae.com