Esteban Bullrich compartió una conmovedora foto

Esteban Bullrich comparte en sus redes sociales la incansable lucha contra la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) y conmueve a sus seguidores con sus avances.

Esta vez, el ex senador mostró cómo logró pararse después de mucho tiempo, ayudado por una moderna maquinaria que le permite mantenerse erguido. "Y un día, volví a los dos metros dos (con ayuda)", expresó el funcionario y logró una innumerable muestras de amor y de cariño en sus comentarios.

Semanas atrás, Esteban Bullrich estuvo internado por más de 20 días debido a una neumonía. “Gracias: A mi mujer, María Eugenia, y a mis hijos, por ayudarme a cargar mi cruz con una sonrisa. La guerra contra la ELA continúa”, dijo en ese entonces el senador.

La lucha de Esteban Bullrich que se convirtió en acción

Lejos de bajar los brazos, Esteban Bullrich confirmó que la enfermedad que padece no lo va a amedrentar. Desde todas sus plataformas, el político intenta dejar un mensaje esperanzador para aquellos que comparten su patología.

Tan es así, que su lucha se convirtió en acción cuando impulsó una campaña campaña para juntar fondos y colaborar con el avance científico relacionado a la ELA y creó la Fundación Bullrich.

Sobre esta condición, Bullrich aseguró tener las fuerzas necesarias para seguir adelante. “Lo veo como si Dios me hubiese dado esta enfermedad para que emprenda la batalla. Yo no la dejo descansar a la ELA. Voy a encontrar una cura. Me voy a dormir siempre diciéndole que le voy a ganar”, dijo en una anterior entrevista.

