Curarse en salud: Perotti busca acuerdos para cubrir vacantes en la Justicia

El gobernador Omar Perotti busca curarse en salud, evitar traspiés como en el pasado y lograr un rápido acuerdo parlamentario para sacar los 80 pliegos para cubrir cargos judiciales y en el Tribunal de Cuentas. A diferencia de otras ocasiones, el panorama podría ser auspicioso para el oficialismo. “No habrá mayores inconvenientes”, concuerdan socialistas y un espacio radical tras la consulta de Letra P, y afirman que se ve un cambio de “actitud” en la Casa Gris. No todo es rosas: el sector radical del NEO-Evolución afirma que lo enviado es “vergonzoso”. Aún falta rosca y la etapa formal de las entrevistas en la Comisión de Acuerdos.

En esta oportunidad, algunos sectores como el ucerreísmo conducido por Carolina Losada y el Partido Socialista tuvieron conocimiento de una parte de la lista preliminar previo al envío formal: “Tuvimos acceso a algún borrador de quienes iban a ser fiscales titulares y jueces penales”. Si bien nadie menciona un “acuerdo” entre las partes, sí hubo un ida y vuelta para evitar futuras rispideces. “El listado más grueso ya lo teníamos más o menos conversado con el Ejecutivo”, describió otra fuente opositora.

En el socialismo por el momento comentan que en términos generales no observan “nada preocupante como hemos visto otras veces” y explican que les “sorprendió para bien que manden el pliego del fiscal Matías Edery porque al principio se decía que no lo iban a enviar”. Por otra parte, las distintas tribus no peronistas afirman estar analizando los posibles corrimientos de nombres respecto al orden obtenido en los concursos, pero por ahora no ven fantasmas allí.

No tropezar con la misma piedra. El perottismo modificó la táctica con el objetivo de evitar lo ocurrido en otras ocasiones cuando tuvo que retirar algunos pliegos. En parte de la oposición reconocen que hubo un cambio y que la Casa Gris no actuó de la misma manera que lo hizo previamente: “Creo que hubo otra actitud. Antes sabían que a nosotros no nos parecía que manden determinados nombres porque eran muy difíciles de votar y ellos se emperraban en hacerlo”. Marcando la distancia con lo sucedido en 2021, la misma fuente opositora recalca que “en esta oportunidad hicieron un llamado antes de mandar la lista avisando que lo iban a hacer y consultando si había algún nombre que nos parecía que no iba a pasar como la otra vez”.

Voces disidentes

El NEO, espacio comandado por el diputado Maximiliano Pullaro que tiene en sus filas cinco diputados, cinco diputadas y cinco senadores, tienen una mirada más crítica y niegan haber recibido información previamente. ¿Quedaron fuera de una mesa chica de discusión? En la misma línea, tildan de “irresponsable” que se envíen tantos pliegos juntos y creen que cuando ocurre algo así es porque se “esconden elefantes”. Si bien no adelantaron qué harán en la votación, ya que quieren analizar nombre por nombre, señalan que es “obra del Secretario de Justicia Gabriel Somaglia” y aseguran que “institucionalmente todo cambió, pero para peor”.

El diputado radical que integra el Frente Progresista Fabián Palo Oliver se sumó al pelotón de críticas. “En el juzgado comunal de Rincón quien quedó en el lugar 12 en el examen aparece primera en la terna que se envía a Legislatura. Como ese caso hay otros”, publicó en su cuenta de Twitter, algo que también repiten en el NEO. Por otra parte, el legislador de izquierda Carlos Del Frade fue más cauto y comentó que está observando cada pliego y “viendo las relaciones políticas de cada nombre”.

Pasos a seguir

La Comisión de Acuerdos, integrada por miembros del Senado y la Cámara de Diputados, tendrá que entrevistar a las personas propuestas por el Ejecutivo. Son 24 pliegos para cargos de jueces y juezas, 19 pliegos de fiscales (titulares, adjuntos y adjuntas) para el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y 36 jueces y juezas comunitarios. También está el nombre de Marcelo Terenzio, cercano a Perotti, para el Tribunal de Cuentas, que no genera molestias en el arco opositor. “Quizás haya algún nombre que sea conflictivo, eso no se puede decir ahora, porque faltan las entrevistas”, comenta una legisladora.

Una persona que integra la comisión dijo que en los próximos días se pondrá fecha para comenzar con el proceso. “Tenemos un mes para hacerlo, sino queda aprobado de manera ficta”, explicó y agregó que se tratará antes de fin de año. Otro integrante detalló que probablemente se debata todo en una sola sesión de Asamble Legislativa (integrada por 69 legisladores y legisladoras). Si bien hay quienes son optimistas con los nombres, habrá que esperar: se necesita que haya quórum y luego el acompañamiento de una mayoría simple para que le den el aval a los pliegos enviados por Casa de Gobierno.

Fuente: Letra P. Nota de Agustín VISSIO