¿Se terminaron los pediatras en Santa Fe?

La falta de pediatras en Santa Fe es una cuestión que preocupa y mucho en el sistema sanitario de la provincia y en todo el país. Por falta de profesionales que se formen en la especialidad algunas guardias ven resentida su capacidad de atención en la ciudad y el Ministerio de Salud ha tomado decisiones para solventar y fortalecer la capacidad de respuesta del aparato sanitario ante brotes como las enfermedades respiratorias en niños.

Esta búsqueda y rediseño de los recursos sanitarios para poder atender a la creciente demanda de niños con diversas patologías hace referencia a lo que sucedió recientemente en el nuevo hospital Iturraspe. Por falta de especialistas en pediatría la atención en el hospital se vio comprometida. Ante esta situación, se actuó reorganizando el personal e incorporando profesionales de otras instituciones.

Un dato relevante es que en la pasada convocatoria a residencias de pediatría para el nuevo hospital Iturraspe ningún profesional se anotó. La cartera sanitaria decidió movilizar pediatras provenientes del hospital psiquiátrico Mira y López, donde la atención permanece garantizada, para que atiendan en el nosocomio ubicado al norte de la ciudad.

Pese a esto, preocupa la falta de estímulo para los profesionales que no eligen la especialidad, con consecuencias que se están haciendo sentir en Santa Fe y todo el país en cuanto a la atención de la población pediátrica, lo que en algunos casos "no alcanzó a cubrir el 60% de la cobertura". En provincia de Santa Fe, lo más complicado es centro norte.

En dialogo con el Dr. Jorge Prieto, secretario de Salud de la provincia, postuló: "Esta realidad no solo la atraviesa Santa Fe sino a nivel de todo el país, con respecto a la falta de formación en las residencias fundamentalmente en las especialidades básicas como son medicina general, pediatría y tocoginecología".

"Se hizo un análisis territorial de las falencias que dejó la pandemia considerando el recurso humano que se necesitaría en cada uno de los lugares en los cuales se ampliaron los cupos para los ingresos de las residencias, como se hizo en el hospital Iturraspe y el hospital de Niños", continuó Prieto. Independientemente de esto, en pediatría del hospital Iturraspe no se presentó nadie para la especialización de la residencia.

Preocupación en el hospital Iturraspe

Actualmente la atención pediátrica en el hospital Iturraspe es realizada con médicos pediatras en la guardia externa, recibiendo "entre 120 y 140 consultas por día" sumado a lo que es la guardia de internación con 14 camas sumadas a las otras 37 camas de internación pediátrica dentro del hospital.

"Ya que el hospital Mira y López contaba con sus médicos pediatras que atendían únicamente a la comunidad cerrada dentro del efector, atendiendo solo a cinco niños con patologías de salud mental internados, lo que se acordó por 90 días entre ambos efectores considerando que no teníamos alternativa en la convocatoria de conseguir pediatras, aprovechando que la guardia del Mira y López no era una guardia externa abierta al exterior", fue lo que mencionó el secretario de Salud ante la necesidad de dar cobertura en otro efector.

Por qué no hay pediatras

Consultado por lo que es la problemática que plantea el hecho de no haber pediatras para garantizar de forma normal la atención, Prieto indicó: "No se trata de un problema económico sino de no tener un recurso humano formado, tratamos de optimizar el recurso tratando de que la demanda sea satisfecha, sea a través de médicos generalistas o médicos de familia"

"No hay interés por estas especialidades sino que se buscan especialidades que son mucho más rentables económicamente y eso está mas que claro. La estrategia que se acordó con el Consejo Federal de Salud es ver que podríamos trabajar en forma conjunta para estimular. Se habló de acortar los plazos, hacer rotaciones por los distintos lugares como para que eso tenga una repercusión diferente y genere arraigo. Otra de las cosas que vemos es que los jóvenes escapan para habitar en lugares mucho más tranquilos que las grandes urbes", agregó en la misma línea.

Lo que se mencionó a este medio es que durante los primeros días de noviembre habrá un nuevo llamado para convocar a residencias. La convocatoria de residencias consta de un examen único a nivel nacional, siendo la última realizada en la primera semana de agosto. Además de esto, la provincia cuenta con los denominados "cupos jerarquizados". Estos no son más que la posibilidad de obtener un mayor puntaje que tienen aquellas personas que puedan optar para hacer una residencia que por ejemplo son de Reconquista y la hacen en Santa Fe, quedándose trabajando ahí por lo menos un año.

Fuente: Uno Santa Fe