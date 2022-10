Comienzan las inscripciones al 1° año de la secundaria: este año será virtual en Rafaela y zona

Desde este lunes 31 de octubre y hasta el viernes 4 de noviembre, se llevará a cabo la inscripción para el primer año de la secundaria. Y a diferencia de lo que era en otras oportunidades, toda la Región III de Educación lo hará de forma virtual.

Así lo confirmó Gerardo Cardoni, Delegado del Ministerio de Educación en la Regional III. En diálogo con FM Galena, indicó que “esto es un trabajo que se vino haciendo en pandemia. Una escuela técnica de Esperanza decide hacerlo de esta forma, porque no podían hacerlo de la forma tradicional, por protocolo sanitario. Con esta idea se aplicó en toda esa ciudad y en Rafaela. El año pasado lo llevamos a Sunchales también. Y a partir de este año, a todo el resto de la Regional”.

“Todos los chicos que están en 7° ya tienen la posibilidad de acceder a un link, que fue entregado de las supervisores a los directores de escuelas primarias. También lo compartimos en las redes y mantuvimos un diálogo con las comunas para que ellos también estén capacitados para poder hacer la inscripción”, dijo.

“Lo primero que tienen que hacer es elegir a la zona de Rafaela, buscan el establecimiento, completan con los datos del estudiante. Una vez realizado esto, se mostrará una pantalla diciendo que la carga ha sido exitosa y se enviará un mail para confirmarlo. Lo descargan, lo imprimen y lo llevan del 10 al 14 a la escuela elegida”, agregó.

Una de las cuestiones que era tradición en Rafaela era que los padres anotaban a los chicos en dos o más escuelas. Una, en las cuatro o cinco más tradicionales de la ciudad. Y después, en algunas alternativas, en el caso de no conseguir banco inicialmente. Ahora, esto ya no se puede hacer. “Eso también genera en la escuela que fue elegida y en donde no va el alumno finalmente, que se crea un cupo que no va a ser usado. De esta forma, nos aseguramos que no haya varias alternativas”, dijo.

No hay prioridad para el primero que se inscriba ni un límite de personas para anotarse. En el caso de que superen el cupo, habrá un sorteo el próximo 16 de noviembre”, indicó. “Trabajamos también presentarle las diferentes alternativas y las ventajas de cada una. También en las expo que se hizo en el Balneario, en donde cada secundaria mostró sus beneficios”, agregó.

Por otra parte, tampoco hay preferencias por el tema de las notas: “los abanderados no tienen prioridades. Porque nosotros entendemos que a lo mejor, un chico que tiene 6 en sus notas, hizo un esfuerzo superior para conseguirlo que aquel que tienen mejores notas. El sistema educativo no planteo la meritocracia. Muchos van a decir que no se premia al esfuerzo. Pero sí se lo hace, pero no por una mejor nota. Acá hay igualdad de oportunidades para todos”, agregó.

Fuente: via pais