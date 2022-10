Camila Morrone podría no haber superado su separación de Leo Di Caprio: las pruebas

Camila Morrone y Leo Di Caprio se separaron a fines de agosto pasado. Al poco tiempo de que se oficializara la ruptura, el actor comenzó a salir con Gigi Hadid, colega de su ex.

Si bien nunca se supo qué fue lo que pasó ni quién sufrió más la distancia, pareciera que a la hija de Lucila Polak aún le cuesta pasar página.

En la tarde de este domingo, Camila Morrone publicó tres fotos junto a su amiga Nora Arnezeder, una actriz y cantante francesa.

Lo que llamó la atención fue el mensaje que escribió en el posteo: "A veces, en la vida, todo lo que necesitás es a tu mejor amiga... y un montón de vino".

Enseguida comenzaron a dedicarle miles de Likes y mensajes de aliento. "Leo who!? Congrats "¿Qué Leo? Felicitaciones)" y "You look born again without that old man by your side (Pareces haber nacido de nuevo sin ese viejo a tu lado)", fueron dos de ellos.

De esta manera, la exnovia de Leo Di Caprio dejó en claro que no es todo color de rosa actualmente en su vida, aunque busca maneras de disfrutarla y seguir adelante.

Fuente: caras.perfil.com