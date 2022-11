Palabras, palabras, palabras

Se esperaba una reunión extensa, pero se prolongó más de la cuenta y fueron casi cinco las horas que el funcionario, acompañado de gran parte del secretariado de la gestión, respondió, al larguísimo cuestionario que le formularon de antemano los ediles.

Los funcionarios que asesoraron a Lombardo fueron: el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit; la secretaria de Obras Públicas y Privadas, Bárbara Chivallero; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Noelia Chiappero; la secretaria de Ambiente y Movilidad M. Paz Caruso y la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe.

Uno de los requerimientos le solicitaba al Ejecutivo información actualizada para compartir con los vecinos afectados/beneficiarios de la obra de entubado de calle Tucumán y el Jefe de Gabinete contó que los trabajos “comenzaron el 10 de noviembre 2021, con plazo de ejecución de 12 meses, y hubo pedido de prórroga de un mes más por lo que estamos hablando de su conclusión para el 20 de diciembre próximo”.

A su vez, comentó que “el avance real de obra es del 90% y la empresa ya presentó para su cobro el 72% de los certificados de obra”.

TERMINAL Y

OJOS EN ALERTA

Un tema espinoso fue el de la terminal de colectivos y luego de responder a las preguntas que le formularon y manifestar que no se recibieron los $ 104 millones que para su reparación debían llegar de la Nación se está trabajando en otro proyecto de menor envergadura y se procura financiación.

“Estamos hablando con el concesionario y vamos a avanzar con el proyecto, pero previamente lo vamos a plantear en el Concejo para definir el rol del concesionario”, apuntando a la responsabilidad que le cabe a la empresa que explota la Terminal en el mantenimiento de las instalaciones.

En ese momento, Leonardo Viotti (UCR-JxC) adelantó la inamovible postura del bloque Juntos por el Cambio: “fuimos muy claros: hay un contrato y el concesionario tiene que hacerse cargo de lo que le toca”.

Lisandro Mársico (PDP) señaló que el concesionario “sostiene que ya hizo la inversión que le correspondía en su momento” y preguntó si el Ejecutivo comenzó a evaluar un proceso de rescisión. Lombardo fue cauto y dijo que van por la positiva para encontrar una solución, pero también se van marcando los incumplimientos, pero esperan que la concesión se avenga a negociar”.

De todas maneras, el funcionario fue contundente al afirmar que “todas las alternativas se están considerando sin descartar ninguna”.

Otra de las inquietudes fue conocer cuantos avisos fueron recibidos a través del programa "Ojos En Alerta" y si se tenía información sobre cuántos de ellos lograron fehacientemente prevenir delitos y la respuesta del Jefe de Gabinete fue alentadora: “Tuvimos 452 alertas, con 236 delitos y tentativas de delitos que fueron evitados por el programa”.

Además, Postovit dejó como dato alentador que “hasta el momento son 3.004 personas las adheridas y capacitadas en el programa, aunque se estima en más de 10 mil la cantidad de personas que tienen el número 147 en su whatsapp”.

LAVACOCHES

Sobre la situación de los “trapitos”, Lombardo reseñó que en diciembre de 2018 se comenzó con el registro pero al año nos encontramos con la pandemia y se interrumpieron las acciones porque la actividad desapareció a partir de las medidas de aislamiento. Allí, surgió la necesidad de ofrecer una alternativa a quienes encontraban su sustento diario en esta actividad, se implementó el Plan Trayectorias y muchos fueron incorporados en instituciones, ONG’s, sindicatos y empresas”.

Hoy se observa una población que vuelve con esa actividad, no es un número estable, oscila, pero son alrededor de 20 personas. Ninguno está registrado porque no se continuó con el Registro”.

Mársico indicó que “ahora, no se ve una planificación de cómo seguir con esto para ver cómo cierran este círculo porque en algún momento los sindicatos o empresarios te van a decir que no va más. Insertás a 3 y te aparecen 4, ¿cómo salimos de este cuello de botella? hay que darle un corte y terminar con eso de que consigo un trabajo si voy de lavacoches”.

Pero Postovit le salió al cruce indicando que “una persona con un trapo queriendo lavar un auto no es un delito y solo puede tipificarse como molestia si la persona afectada hace la denuncia” y no dejó pasar la oportunidad: “si se quiere desalentar la actividad es necesaria una Ordenanza esto le va a dar más fuerza al personal policial por incumplimiento de los mandatos legales que están el Código de Convivencia. Si vamos todos juntos podemos trabajar mejor”.

Después, el Subsecretario replicó al pedepista al señalar que “si en 2018 eran casi 140 los lavacoches y ese número se redujo drásticamente, si bien la pandemia hizo lo suyo, es evidente que hoy se está muy lejos de esa cantidad y el trabajo realizado dio sus frutos”.

EN DÓLARES

La oposición también quiso saber si el Municipio tenía fondos en plazo fijo y sus montos y Lombardo explicó que “uno de ellos es por $ 51.424.058 que corresponde a un ahorro previo de contribuyentes para obra de cloacas de los barrios: Brigadier López, 17 de Octubre, Pizzurno y la Cañada. El resto son precancelables, para desafectarlos durante el mes, y son recursos de la operatoria corriente del Municipio que se forma a partir de la cobranza de los tributos, las multas e ingresos por coparticipaciones. Tenemos también un plazo fijo en dólares que representa aproximadamente la masa salarial de un mes (LA OPINIÓN pudo averiguar que la erogación es de $ 300 millones).

SEMÁFOROS DE

AV. SANTA FE

“La implementación es reciente y está sujeto a modificaciones que dependen del análisis permanente que vamos haciendo. El primero nos indica que los objetivos se lograron: se incrementó la seguridad en la circulación de la avenida y las calles adyacentes, se fueron eliminando los giros a la izquierda sin control semafórica, se incrementó la seguridad en los cruces peatonales, que era un reclamo de los vecinos del sector, vamos progresivamente controlando la velocidad indicada a través del sincronismo de los semáforos, de hecho a la velocidad indicada se puede tomar una onda verde, entre otros beneficios”.

BOLSONES

Y VIANDAS

Las preguntas también pasaron por las cuestiones sociales y uno de los puntos de interés estuvo referido a la asistencia alimentaria.

Lombardo reveló que los bolsones de alimentos que se entregaron en setiembre último fueron 4.009, unos 200 menos que en igual mes de 2021 y casi 80 menos que los repartidos en enero de este año.

En cuanto a las viandas (son raciones, por persona, para cocinar que incluyen carne picada, pollo trozado, cebollas, fruta, pan más un paquete de arroz de 500 gramos y un picadillo) se entregan en tres lugares de distribución: comedor San Agustín (CIC del barrio Zazpe), con 3.767 por semana; Vecinal barrio Barranquitas, con 1230 y la Vecinal barrio 2 de Abril, con 1635.

En suma, entre ambas ayudas son 10.000 personas beneficiadas, cifra que disminuye paulatinamente luego que en abril de 2020 se dieran 13.200 refuerzos alimentarios.

AGENCIAS

TERRITORIALES

En cuestiones sociales, también se pidieron detalles sobre el trabajo de los equipos interdisciplinarios que abordan situaciones de vulnerabilidad y Lombardo explicó que la labor se desarrolla por medio de tres agencias: “sur, oeste y la norte, que son los tres grandes sectores en los que dividimos la ciudad”.

Desde la oposición se preguntó por qué “en 2018 había 5 agencias y ahora solo tres. ¿Por qué el Estado se repliega cuando en todos lados crece en su número para estar más en contacto con la problemática?

Lombardo contestó que “el cambio tiene que ver con un cambio en el criterio de la división del territorio y no con una disminución de personal sino con una modificación en la distribución de los recursos con que se cuentan, muchas veces nos haría falta más, pero está atado a la realidad que marcan los presupuestos”.

Por su parte, Villafañe argumentó que “cuando se decidió pasar de 5 a 3 a cada una se le dio nuevos espacios (la Federación de Vecinales, el DIAT y se mantuvo la de Jaime Ferré y Perussia) pero la atención no se hace únicamente en esos tres lugares porque se descentraliza en distintas sedes”.

DÉFICIT DE

MINIBUSES

Se le solicitó a la gestión municipal que explique los motivos por los cuáles los días feriados y días domingos no hay servicio de transporte público de pasajeros y de la respuesta se desprendió una cifra preocupante.

“La razón es el costo operativo del servicio que ronda $ 865.000 diarios en agosto a lo que se le debe sumar los sueldos y horas extras incluye choferes, mecánicos, etc”.

Ante el pedido de mejorar el servicio, Lombardo fue contundente: “no podemos dar pasos en falso y despilfarrar recursos del Municipio sino que buscamos equilibrio para que el servicio se pueda sostener y progresivamente introducir mejoras”.

PAGO A PROVEEDORES

Es común escuchar que el Municipio incurre en excesivas demoras al momento de pagar los bienes y servicios que contrata, pero el Jefe de Gabinete descartó esa apreciación.

“Con el 95% estamos cumpliendo en un plazo de hasta 60 días para su cancelación, en el 5% restante, unos $ 7 millones aproximadamente, la demora responde generalmente a un problema de deuda u otra dificultad del propio proveedor con el Estado municipal. No hay atrasos en el pago de licitaciones y concursos”.

Fuente: La Opinión