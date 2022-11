Nequi Galotti conoció a su nuevo novio a través de Instagram: “Me escribió durante 4 meses y no le contestaba”

A los 62 años, Nequi Galotti decidió darle una nueva oportunidad al amor. La modelo se puso de novia con Pablo Hernández, un hombre al que conoció a través de Instagram. “Me escribió durante 4 meses y no le contestaba”, reveló sobre el inicio del vínculo.

Galotti reveló que no estaba buscando volver a tener una relación tras la muerte de su esposo, Bartolomé Mitre, el 25 de marzo de 2020. Sin embargo, Hernández se las ingenió para cautivarla con las palabras justas. “Estoy feliz, plena. Nunca me imaginé que iba a contestar un mensaje de alguien, pero tuvo una forma de comunicarse conmigo muy especial. Me despertó curiosidad”, contó en una extensa charla con LAM (América).

Más allá de que tenía sus dudas acerca de avanzar en la relación, gracias a la insistencia de sus amigas, accedió a encontrarse con su seguidor y el flechazo fue inmediato. “Conocerse a través de las conversaciones es algo muy lindo y cuando nos vimos por primera vez nos abrazamos”, reveló. Además, añadió que ese día se dieron su primer beso.

“Yo no pensaba en formar una pareja, me pasó esto: leí un mensaje que me despertó interés y nació algo. Lo primero que me puso fue, quiero que ves quién soy y cómo soy. Todo fue creciendo de una manera muy lenta y romántica”, precisó.

Quién es Pablo Hernández, el nuevo novio de Nequi Galotti

Al aire del programa de espectáculos, Ángel de Brito contó algunos detalles sobre el nuevo novio de Nequi Galotti. Se trata del empresario ganadero Pablo Hernández, de 58 años, cuatro menos que la modelo.

“Es separado, tiene hijos. Todavía no nos presentamos a nuestras respectivas familias”, indicó Galotti. Además, aseguró que el único que sabe es su hijo menor, quien reaccionó de muy buena manera a la noticia. “Cuando le conté que estaba conociendo a alguien, él me dijo: ‘Yo quiero que seas feliz, yo voy a estar a favor y sé que vos sabés elegir a las personas que te rodean’”, relató.

Y, entre risas, completó: “Toda la gente que me rodea está encantada. Dicen que me ven feliz, radiante. A mi mamá le conté cuando ustedes empezaron a hablar, subí corriendo a contarle. No quería que se enterara por la tele”.

Fuente: TN