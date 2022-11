El déficit externo del sector servicios jaquea las reservas del BCRA

La cuenta corriente del balance cambiario arrojó un superávit en setiembre de u$s5.478 millones, lo que se explica por el efecto Dólar soja que dio lugar a un saldo positivo en la cuenta Bienes de u$s6.948 millones. Pero detrás de semejante performance se pierde de vista que la cuenta servicios registró, por tercer mes consecutivo, un déficit cercano a los u$s1.100 millones. Festival o no festival, lo cierto es que algunas picardías deben existir, pero lo relevante es que las divisas que entran por el canal de Bienes parecen irse por el de Servicios.

Encadenado

De acuerdo con los datos del Balance Cambiario del Banco Central (BCRA), presidido por Miguel Pesce, el mes pasado la cuenta “servicios” registró un déficit de u$s1.075 millones, encadenando tres meses consecutivos de un rojo de más de u$s1.000 millones mensuales promedio, algo que no se registraba desde el primer trimestre del 2018. De modo que en el acumulado de los primeros tres trimestres del 2022 la cuenta servicios ya registra un déficit de u$s8.039 millones.

Basta señalar que esto equivale casi a la liquidación de divisas del programa dólar soja que reportó u$s8.565 millones. Los datos oficiales muestran que el resultado de septiembre de servicios es explicado principalmente por los egresos netos en concepto de “Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta” y “Fletes y Seguros” por u$s726 millones y u$s550 millones, respectivamente. Estas salidas netas fueron parcialmente compensadas por ingresos netos por “Servicios empresariales, profesionales y técnicos” y “Otros servicios” por u$s160 millones y u$s41 millones, respectivamente.

Al respecto, cabe recordar que en los giros que se hacen al exterior para cancelar los saldos con las empresas emisoras de tarjetas internacionales registrados dentro de esta cuenta se incluyen tanto los consumos que se realizan por viajes al exterior como las compras no presenciales a proveedores del exterior (de forma recíproca, en los ingresos también se incluyen las compras no presenciales que hacen no residentes con el uso de tarjetas, a proveedores de nuestro país).

Récord

Para tener una idea del déficit acumulado en los primeros nueve meses del 2022, en el mismo período del año pasado había alcanzado a u$s2.506 millones, impulsado principalmente por el crecimiento de los egresos brutos en concepto de “Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta” y, en menor medida, de “Fletes y seguros”, bajo un contexto de mayores precios del transporte internacional de bienes. Pero incluso, en términos absolutos, el déficit de Servicios de este año es el mayor de los últimos diez años, superando el máximo de la gestión de Federico Sturzenegger de 2017 cuando casi roza los u$s8.000 millones.

A la hora de observar los protagonistas principales del rojo en servicios, sin duda, el turismo y los gastos con tarjeta, y los fletes dominan la escena. Sin embargo, el caso más notorio, o curioso, más allá del encarecimiento de los precios del transporte internacional por la pandemia y la guerra en Ucrania, es el de los fletes. El saldo acumulado en el año del rubro fletes es un déficit de más de u$s3.141 millones, cuando en plena pandemia de coronavirus en 2020 fue de u$s1.052 millones y en el mismo período del año pasado de u$s1.983 millones. Es insoslayable que alguna picardía o distracción existe porque los embarques de las importaciones no explotaron como para justificar semejante desbalance. También Viajes y otros pagos con tarjeta y Transporte de pasajeros son canales por donde drenan las divisas. El déficit de Viajes y tarjetas ascendió en el acumulado del 2022 a u$s4.317 millones, muy similar el nivel del 2018 (Mundial de Rusia) aunque no el más alto de la última década. O sea, que el “dólar Qatar” está llegando un poco tarde ya. Mientras que el rojo de Transporte de pasajeros voló a u$s1.038 millones, mientras que el de los seguros se mantiene en unos u$s440 millones.

* Para www.ambito.com