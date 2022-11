Mauricio Macri palpitó las elecciones: «El año que viene se acaba el populismo en Argentina por varias décadas»

A falta de un año para las elecciones 2023, en Argentina hay un clima de tensión dentro de cada partido. En el caso de Juntos por el Cambio habrá, por lo menos, un precandidato por cada espacio que compone la coalición. Dentro del PRO ya se anunciaron a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta como aspirantes al cargo, aunque todos esperan por Mauricio Macri.

El ex presidente todavía no confirmó su postulación, aunque es una posibilidad viable. En este marco, el exmandatario afirmó que «el año que viene se acaba el populismo en Argentina por varias décadas«, pronosticando así una victoria de su espacio en los comicios. Seguido a esto, criticó al Frente de Todos y sus ideas populistas, las cuales para él le están haciendo un duro daño al país y a la región con el regreso de estos partidos al poder.

Precisamente definió al populismo como una «nueva amenaza global» aunque aclaró que «no hay mal que dure cien años». De esta manera, llamó a «encarar todas las reformas que sean necesarias inmediatamente» para que el macrismo vuelva al máximo cargo en 2023 y se detenga la oleada de inmigración de jóvenes que se ha desarrollado en los últimos años.

«Lo que logran en un mundo globalizado es que la gente se vaya. En Argentina ha surgido la peor emigración de la historia desde agosto de 2019 para acá. ¿Por qué? Porque los jóvenes hoy dicen ´no me van a robar mi trabajo. Voy a ir a un lugar donde me cobren impuestos razonables y me den la estabilidad de una moneda donde yo pueda ahorrar. Y ahorrar para que pueda comprar mi departamento y pueda proyectar una mejora, un crecimiento, una familia´», indicó.

Mauricio Macri analizó la interna del PRO

Por otra parte, Mauricio Macri reconoció que dentro de su partido «más que nunca hacen falta liderazgos basados en equipos y liderazgos que comparten decisiones y ámbitos con otros líderes del mundo para sostener entre todos políticas a largo plazo, evitando el populismo que promete un maravilloso presente destruyendo el futuro«, aseveró.

«Los argentinos tenemos derecho a ser felices con nuestras familias, con nuestros hijos en este país. Por eso a partir del año que viene tenemos que encarar todas las reformas que sean necesarias inmediatamente, con coraje, todos juntos, no solamente un gobierno sino toda la sociedad con el deseo de cambiar para que haya empleo y futuro en nuestro país. Y lo vamos a hacer», concluyó según NA.

* Para www.elintransigente.com