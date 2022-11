El Senado comienza a debatir el Presupuesto 2023: la oposición pidió la presencia de Sergio Massa

El Senado de la Nación comenzará a debatir este miércoles desde las 16 el Presupuesto 2023 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con el objetivo de lograr su aprobación el próximo jueves 17 de noviembre. Sin embargo, Juntos por el Cambio sentó las bases para una dura negociación al enviarle una carta a la vicepresidenta Cristina Kirchner, donde le reclamaron la presencia del ministro de Economía, Sergio Massa. El proyecto de ley llegó con media sanción de la Cámara de Diputados con 180 votos favorables.

El acuerdo entre los senadores del interbloque del Frente de Todos y los funcionarios del Ministerio de Economía estableció una hoja de ruta en la que se contemplan dos encuentros en la comisión.

Según confiaron altas fuentes del Ministerio de Economía a Infobae, el pedido de los legisladores estuvo referido a la presencia de cinco secretarios: “Nos solicitaron la presencia del secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; el de Finanzas, Eduardo Setti, la de energía Flavia Royón y al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo”.

De esos cinco secretarios, según confirmaron desde la comisión que encabeza Ricardo Guerra, participarán hoy Rubinstein, Rigo y Setti. Para la semana que viene, cuando los senadores firmen el dictamen, se espera la presencia de la secretaria Royón y su par Bahillo.

Sin embargo, en el interbloque de Juntos por el Cambio no están conformes con los invitados a la comisión y le enviaron una carta a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner; al secretario parlamentario, Marcelo Fuentes; y al senador Guerra, en su carácter de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En la misiva le solicitaron que, además de los secretarios de estado que ya están confirmados, se presenten el ministro de Economía, Sergio Massa, su par de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz y el titular del Banco Central, Miguel Pesce.

”Solicitamos expresamente que el día de mañana -por hoy- concurra el señor ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, en la consideración de que la práctica democrática requiere de un fuerte compromiso con la deliberación parlamentaria y la deliberación pública y, en ese marco, no puede dejar de soslayarse la importancia que posee esta Honorable Cámara como fuente de representación de las provincias”, señala el comunicado de la coalición opositora.

La nota, que lleva la firma de los cuatro jefes de los bloques que componen Juntos por el Cambio, el misionero Humberto Schiavoni, el formoseño Luis Naidenoff, el chubutense Ignacio Torres y el mendocino Alfredo Cornejo.

Desde el Frente de Todos tomaron con sorpresa la carta de la oposición . “No vienen a ninguna de las comisiones, el único que cumple con sus funciones es el senador Pablo Blanco (UCR Tierra del Fuego), el resto no aparece. A veces van a la de Acuerdos por los jueces, pero para el resto de los temas no van. Presionaron para que Pesce vaya a la comisión en Diputados y ellos no fueron, ahora hacen lo mismo, no vamos a hacer venir al ministro para que no vengan a la comisión”, señaló un senador oficialista.

Desde Juntos por el Cambio reconocen que parte de la estrategia es la de no asistir a las comisiones con el fin de no avalar nada de lo que presenta el kirchnerismo en la Cámara Alta. Sin embargo, aseguran que van a participar de la comisión de Presupuesto y Hacienda hoy a las 16 horas. Si se cumple con los plazos que se imaginan en el Ministerio de Economía, el Gobierno tendrá su presupuesto aprobado el próximo jueves 17 de noviembre.

* Para www.infobae.com