¿Sin fideicomiso? Massa define el futuro de la mayor láctea de la Argentina

El modelo de rescate de SanCor ideado por el ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, parece haber quedado en el olvido. El intento por armar un fideicomiso con fondos privados y aportes del Estado nacional no tuvo el éxito esperado y ahora el Gobierno busca una nueva fórmula que permita terminar con la crisis de la mayor productora láctea de la Argentina.

El encargado del nuevo armado es el ministro de Economía, Sergio Massa, quien ya inició ese camino manteniendo una reunión con representantes de la cooperativa y miembros de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), el martes por la noche.

El encuentro, que duró alrededor de dos horas y media, habría servido para sentar las bases del nuevo acuerdo, teniendo en cuenta el interés demostrado por el funcionario para que la empresa con sede en la ciudad santafesina de Sunchales salga a flote y por su reclamo para que en los próximos días se le presente un plan de rescate y de negocios.

Según fuentes consultadas por iProfesional que participaron de la reunión, Massa les aseguró a los presentes que luego de que reciba ese proyecto definirá qué ayuda y cómo se plasmará, a la vez que reiteró la necesidad de contar con aportes privados y también estatales.

Fideicomiso en duda

De hecho, no se descartan aportes de emergencia para la cooperativa, así como el otorgamiento de beneficios fiscales o impositivos, así como la posibilidad de una ayuda directa del gobierno nacional, mientras que el grupo empresario espera novedades para avanzar con el plan que logró el acuerdo de los cooperativistas a principios de este año.

La reunión había sido pedida por el sindicato luego de que el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario, Fernando "Chino" Navarro, asegurara que el fideicomiso que se creó para rescatar a la firma no se puso en marcha por la falta de aporte de los empresarios que deberían haber desembolsado el dinero.

Es decir, José Urtubey, dueño de Celulosa Argentina; Marcelo Figueiras, propietario del laboratorio Richmond, y Gustavo Scaglione, controlante del diario La Capital, Canal 3, Radio 2 y radio La Ocho.

Los tres, junto al gobierno nacional y al de Santa Fe; Atilra y un grupo de productores lácteos crearon Fidulac, la figura societaria que engloba al fideicomiso SanCor Capital que se iba a nutrir de aportes de inversores interesados en reflotar una láctea que tiene un peso específico fundamental en la cadena productiva provincial, a lo cual le sumarán mecanismos de financiamiento estatal para apuntalarla.

Cuál era el objetivo del fideicomiso

En un primer momento, el fideicomiso buscaría recaudar u$s60 millones, solamente para iniciar un formato de administración diferente al actual y poder regenerar la sustentabilidad futura de SanCor a partir de agregar valor, sumar un management que reestructure la empresa totalmente y se avance en la conformación de una sociedad anónima.

Pero a casi un año de este anuncio, la realidad es que las dificultades permanecen al punto que los miembros de esta herramienta financiera se responsabilizan mutuamente del fracaso.

En ese marco, el gremio lanzó un paro para reclamar que el Gobierno active el plan de salvataje, lo cual disparó la respuesta de Navarro quien sostuvo que "el fideicomiso hoy no está funcionando, porque los empresarios que supuestamente iban a trabajar en la empresa no están, no aparecieron".

Sus palabras dispararon nuevas declaraciones de los miembros de Atilra mediante un comunicado en el que sostuvieron que los empresarios no desaparecieron, sino que están esperando respuestas y aprobaciones a las distintas presentaciones efectuadas por escrito ante el Estado Nacional, necesarias para avanzar.

El gremio aseguró que este grupo inversor no solo reafirmó por escrito su compromiso de invertir inicialmente u$s15 millones, sino que, luego de que Atilra solicitó un esfuerzo mayor, se mostraron predispuestos a analizar un mayor ingreso de fondos.

"El proyecto y compromiso del Gobierno Nacional para reorganizar y recuperar la capacidad productiva de SanCor, se encuentra estancado por falta de respuesta de las autoridades gubernamentales", agregó el comunicado sindical.

Rescate en veremos

La creación del fideicomiso formaba parte del proceso de desguace que viene sufriendo SanCor desde hace, por lo menos, seis años y que la fue dejando sin sus mejores activos y plantas productivas. La intención de los dueños de la cooperativa pasaba por reestructurar su abultado pasivo financiero cercano a los $10.000 millones para salir a flote tras años de retroceso.

La empresa también tiene deudas por $6.000 millones con la AFIP y otros entes oficiales, además de compromisos con proveedores que fue tratando de ordenar a partir de u,n Acuerdo Preventivo Extra judicial (APE) que rubricó también con ex empleados y el gremio.

Si bien llegó a tener 17 plantas procesadoras y más de 5.000 empleados, con el correr de los años fue achicando su estructura. Otro ejemplo fue la venta de sus fábricas de Chivilcoy (Buenos Aires) y Morteros (Córdoba) y las marcas Las Tres Niñas y Angelita al grupo agroindustrial Adecoagro que la cooperativa con sede en Sunchales cerró por u$s45 millones.La transacción formó parte del llamado Plan SanCor ideado por el board de la cooperativa para reducir su estructura tanto en plantas, como en marcas y empleados.

Si bien llegó a tener 17 plantas procesadoras y más de 5.000 empleados, con el correr de los años fue achicando su estructura SanCor llegó a tener 17 plantas procesadoras y más de 5.000 empleados, pero por la crisis fue achicando su estructura.

Ese plan también incluyó la venta del 50% de las acciones de Arla Foods al mismo grupo sueco-danés por u$s35 millones. Una sociedad dedicada a la industrialización y comercialización de proteínas de suero de queso.

SanCor también se desprendió del 10% del negocio de frescos restante a Alimentos Refrigerados S.A. que en el 2016 había sido comprada por Vicentín por u$s100 millones y que se dedica al rubro de yogures y postrecitos.

Algo similar ocurrió con la marca de queso untable Tholem que por u$s6 millones, SanCor vendió a la compañía de origen francés, Savencia Fromage & Dairy Argentina, que en la Argentina ya es dueña de Milkaut, Santa Rosa, Adler y Bavaria.

