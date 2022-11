Mauro Icardi no se resigna a perder a Wanda Nara y volvió a declararle su amor en Instagram

Pese a que Wanda Nara asegura que está separada de Mauro Icardi, el futbolista no pierde las esperanzas de reconquistarla. En las últimas horas, reaccionó a un posteo de la empresaria y ella lo ignoró.

La mediática disfruta de un paseo por Italia con Isabella y Francesca, sus dos hijas más pequeñas. En un posteo compartió algunas imágenes del recorrido de este jueves que incluyó una cena en un restaurante y pedidos de deseos en la Fontana di Trevi.

“Roma con Amor”, escribió en la publicación que no pasó inadvertida entre sus más de 15 millones de seguidores. Sin embargo, un detalle llamó la atención de los usuarios: el comentario del delantero del Galatsaray. “Mis 3 amores”, expresó junto a un emoji de corazón.

Hasta el momento, Wanda no reaccionó al comentario de su expareja y papá de las nenas, pero los usuarios no pasaron por alto la declaración. “Y la sigue el tóxico”, “Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea, ¿qué es eso?”, “Volvé con Mauro”, “L-Gante poné los puntos acá a este señor Mauro Icardi”, fueron algunos de los mensajes.

Fuente: TN