Larreta insiste en no hablar de Bullrich y se concentra en gestión

Horacio Rodríguez Larreta no pudo eludir las consultas, sobre su relación con Patricia Bullrich, pero fue insistente para remarcar que no quiere “engancharse” en peleas o discusiones.

Anticipó, inclusive, que la semana que viene es probable que se encuentren en una reunión partidaria con la ex ministra de Seguridad.

Lo cierto es que espera que el conflicto decante y se termine dirimiendo en elecciones internas quién será el candidato de Juntos por el Cambio en las presidenciales del año que viene.

Mientras, el jefe porteño se concentró en la inauguración de la Expo Joven 2022 un encuentro donde se les brinda capacitación y orientación en diversos rubros a jóvenes de entre 16 y 35 años, especialmente para que conquisten un espacio en el mercado laboral.

Larreta reconoció que hay “tensiones” al interior del PRO, pero aseguró que “no se engancha en las peleas, porque eso es malo para la unidad de Juntos por el Cambio”, al referirse a la fuerte pelea con Bullrich que comenzó con un entredicho con el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel..

“No me engancho ni un minuto en las discusiones y peleas internas. Es una convicción. No peleo, no contesto, no me engancho, porque eso es malo para la unidad de Juntos por el Cambio...”, sostuvo Larreta ante las radios.

“No tengo tensión. No hubo ni una sola declaración agraviante. No creo en las discusiones internas, en las peleas. No estamos todos en la misma bolsa. No me meto en peleas internas”, señaló aunque pareció eludir que la titular del PRO amenazó con romperle la cara a Miguel si la volvía a “cruzar” por programas de TV.

“No digo que no haya tensiones internas, sino que no quiero alimentarlas, no quiero seguir echando nafta al fuego, porque no es bueno para la Argentina, para el PRO. Las tensiones existen pero no estoy para profundizarlas. Tenemos que cerrar la grieta, no se hace política peleándose unos con otros, desde el anti...”, aclaró el Jefe de Gobierno.

Larreta anticipó al mismo tiempo que la semana que viene se verán en una reunión del PRO con Bullrich y que entonces, “si tengo algo que decirle a ella, se lo digo en la cara en privado. Las discusiones que yo tenga que dar las doy personalmente”.

Para Larreta “no es un momento de candidaturas, mientras matan gente en el Conurbano, con la droga como está”. En otro sentido afirmó que la unidad es “un valor inquebrantable” en Juntos por el Cambio y que “cuando llegue el momento de discutir candidaturas, discutamos cómo bajar la inflación en la Argentina, que es el principal problema de la gente”.

