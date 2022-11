«Quiero ayudar a transformar la Argentina»: Juan Manuel Urtubey aseguró que está trabajando para una alternativa en 2023

Juan Manuel Urtubey explicó cómo es el espacio político que está construyendo junto al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. El salteño aseguró que plantean una alternativa que se diferencia fuertemente de lo que proponen Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. También, al momento, rechazó su candidatura como Presidente.

El ex gobernador de Salta insistió fuertemente en la creación de un espacio que no tenga relación con el oficialismo ni con la oposición. Para impulsar «la tercera vía» aseguró que no hay que «dejarle la agenda conservadora al Frente de Todos y Juntos por el Cambio para animarse a una fuerte agenda desarrollista que apueste a la cultura de la producción y el trabajo«.

En ese mismo sentido hizo una autocrítica por no competir como lo deseaban en 2019: «Acá hay que empezar a aprender que tenemos que empezar a amar más a los demás, que a nosotros mismos, y entender a la política como un servicio donde nuestra lógica de funcionamiento no responda a el sostenimiento de posiciones de poder, sino a una fuerte revolución en agenda. Eso no lo hicimos», enfatizó.

Con la enseñanza que le dejó la última elección presidencial, Juan Manuel Urtubey comentó cuál es su idea para el país: «Nosotros no discutimos formas, discutimos la alianza de poder en el país estará parada sobre la economía productiva o sobre los grupos concentrados de la economía que viene trabajando vinculada al Estado en las décadas a través de retroalimentación estatal», le respondió a NA.

Por último fue consultado sobre sus intenciones de ocupar el sillón de Rivadavia. Rápidamente informó: «Quiero colaborar en la construcción. Si en esa construcción es necesario y es útil que sea candidato lo voy a ser, pero si no es útil ni necesario no lo seré. Lo que me mueve hoy es otra cosa, es ver si puedo ayudar a transformar a la Argentina».

* Para www.elintransigente.com