Horacio Rodríguez Larreta: “La decisión de mi candidatura no depende de que otro se presente, sea Mauricio Macri, Morales, Vidal o quien sea”

En medio de las tensiones internas que atraviesa la oposición de cara a las elecciones del próximo año, Horacio Rodríguez Larreta no confirmó su candidatura a presidente pero sí subrayó que su lanzamiento “no dependerá de qué otro (postulante) se presente” en Juntos por el Cambio.

“La decisión de mi candidatura no depende de qué otro se presente, ya sea Mauricio Macri, (Gerardo) Morales, (María Eugenia) Vidal o quien sea”, enfatizó el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hoy por la mañana, en declaraciones a radio Mitre. Y reiteró: “No depende de qué otro se presente”.

A pesar de que aún no lo oficializó públicamente, todo indica que Rodríguez Larreta será uno de los precandidatos a presidente por el PRO. Sin embargo, el mandatario porteño señaló que continúa focalizado en sus tareas al frente de la Ciudad. “Estoy trabajando para construir un plan., pero tengo mi responsabilidad en la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que confirmar un lanzamiento hoy con las preocupaciones que tiene la gente, no tiene sentido. La energía la estamos poniendo en otro lado”, explicó.

En cuanto a los afiches que aparecieron en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y lo muestran junto a Diego Santilli y algunos intendentes municipales, Rodríguez Larreta indicó que está para “apoyar a todos los candidatos en el Conurbano”. Pero al mismo tiempo, reconoció: “Es muy importante para nosotros ganar en los municipios del Conurbano, que es de los lugares donde se necesita un cambio más que nunca”.

Por otro lado, Rodríguez Larreta criticó el discurso que brindó ayer la vicepresidenta Cristina Kirchner en su reaparición pública durante el acto de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) celebrado en el partido bonaerense de Merlo. “Mientras la gente hoy está desesperada por la inflación, porque aumenta todos los días, por la inseguridad, y la Vicepresidenta habla de candidaturas y da discursos políticos, yo realmente no lo entiendo”, sostuvo. A su vez, dijo que nota a la líder del kirchnerismo como “disociada” de las preocupaciones y de la realidad de la gente.

Al ser consultado por la posibilidad de competir con Cristina Kirchner en los comicios presidenciales de 2023, Rodríguez Larreta advirtió que “los candidatos los va a elegir la gente, no quien a mí me gustaría”. Aunque aclaró: “Yo estoy convencido del cambio que proponemos y de que la gente quiere ese cambio”.

En último lugar, Rodríguez Larreta se refirió a la amenaza que Patricia Bullrich le hizo días atrás a Felipe Miguel, jefe de Gabinete porteño, a quien durante un acto en La Rural le dijo “la próxima te rompo la cara”. Y si bien no quiso entrar en polémicas, optó por marcar su postura. “Yo no creo en la agresión, no creo en la violencia, y mucho menos me van a encontrar a mi en peleas internas. Yo sostengo la unidad en Juntos por el Cambio”, aseguró.

Con información de www.infobae.com