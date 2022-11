Javier Milei fue recibido por una multitud en San Juan y volvió a descartar un acuerdo con JxC: “Es una construcción destinada al fracaso”

Ya en modo de campaña a pesar de que el comienzo del calendario electoral está muy lejos, el referente de derecha y titular de Libertad Avanza, Javier Milei, recorrió la capital de San Juan, donde gobierna el peronismo bajo la conducción de Sergio Uñac. Allí lo recibió una multitud de seguidores, que lo acompañaron en una especie de caravana, no sin antes lanzar sus principales consignas de corte liberal, y descartar de plano, nuevamente, una eventual alianza con la principal coalición opositora, Juntos por el Cambio, en medio de las especulaciones entre los duros opositores.

Milei causó “furor”, dijeron en su entorno, con respecto a su recorrida por las calles de San Juan, donde fue recibido por un amplio grupo de personas. Previo a ello, el economista había brindado una conferencia de prensa en el Club Social de la capital sanjuanina. “La historia demuestra que no se necesita un Banco Central para ser un país rico”, dijo. Y sostuvo que “la emisión monetaria es una estafa”. En ese sentido, pidió bajar el gasto público, eliminar regulaciones y flexibilizar las relaciones laborales. Y afirmó: “Las retenciones mineras son una aberración”. También dijo que “hay que privatizar YPF, porque así como funciona, es un desastre”.

El referente de derecha, que se encuentra distanciado de José Luis Espert, el otro líder liberal de peso en el espectro político, entre otros motivos, por diferencias sobre la relación con la oposición -Espert sí se alió a JxC, aseguró: “Cuando termine mi ciclo político, me retiro. Sólo vengo a poner a la Argentina de pie”.

En ese sentido, descartó cualquier posibilidad de firmar un acuerdo con la oposición que integran el Pro, fundada por Mauricio Macri, donde se posiciona como líder presidenciable Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich; por la UCR, que se encuentra en plenas disputas internas por las candidaturas del próximo año; y la Coalición Cívica, que conduce Elisa Carrió.

“Con Juntos por el Cambio no podemos tener nada. Una estructura que tiene dentro facciones de izquierda tan marcadas como la UCR, la CC, y el ala blanda de JxC, nosotros no podemos tener nada. Juntos por el Cambio es una construcción destinada al fracaso. No vamos a hacer ningún acuerdo”, sostuvo. Se refirió así, sin nombrarlos, a los dirigentes de Pro vinculados a Larreta, que integran la coalición con un estilo moderado, y más dispuesto al diálogo con el peronismo que el sector más duro vinculado a Bullrich, Jorge Macri y el propio ex presidente.

El jefe de Libertad Avanza también tomó distancia del oficialismo, en relación a las Primarias, Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Así, recordó que no va a dar ayuda al Frente de Todos para suspenderlas el año que viene. “Ya señalé que es un invento nefasto diseñado por Néstor Kirchner para tener ventajas electorales. Los hipócritas de JxC cuando estaban en el poder, las querían eliminar. Quieren usar un instrumento para torcer la voluntad popular”, dijo.

Y ratificó: “Nosotros no vamos a dar quórum. Necesitás una mayoría especial. No estamos para hacer especulaciones miserables. Les vamos a ganar de cualquier manera”. Su posicionamiento puso en aprietos, al oficialismo, que enfrentará un panorama extremadamente adverso en la Cámara de Diputados si finalmente intenta avanzar con la suspensión -o eliminación- de las elecciones primarias.

Milei se dirigió a los jóvenes, que integran de manera contundente su espacio: “Los jóvenes son los que primero han despertado. Tiene una explicación concreta. Son rebeldes contra el status quo, que es de izquierda. No cayeron en las ataduras de lo políticamente correcto”, finalizó.

Con información de www.infobae.com